Tensioni nel governo, M5S: non è a rischio se la Lega caccia i corrotti

Nella maggioranza prosegue in un'atmosfera di scontro frontale il percorso di avvicinamento al voto per le Europee. Dai leader giù per i rami ai dirigenti dei due partiti è tutto un rincorrersi di attacchi e repliche. È soprattutto sulle inchieste che si litiga nelle ultime ore, con messaggi ultimativi da ambo gli schieramenti.

Ombre fosche sulla tenuta dell'esecutivo arrivano di primo mattino dal capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, per il quale «quando manca la fiducia e se Di Maio è convinto che la Lega sia un partito di corrotti andare avanti diventa molto complicato». Ma fonti di governo penstatellate fanno filtrare a stretto giro la propria linea ferma sulla tolleranza zero. «Non pensiamo che la Lega sia fatta tutta di corrotti ma che si tiene i corrotti purtroppo sì. E di questo deve rispondere ai propri elettori. Non possono pensare di governare con una forza come il M5S che ha come valore principale la lotta alla corruzione e comportarsi come se stessero ancora governando con Berlusconi. I corrotti vanno allontanati, su questo non molleremo mai indipendentemente dalle elezioni». C'è di più. «Le dichiarazioni di Molinari sembrano mettere le mani avanti per salvare Rixi, se dovesse essere condannato. Se pensano che dopo le elezioni cambierà qualcosa e che con la minaccia di far cadere il governo il M5S accetterà di tenersi un condannato nell'esecutivo continuano a non capire il valore dell'anticorruzione per il Movimento».

Interpellato dalla stampa estera sugli ultimi arresti in Lombardia Matteo Salvini ne ridimensiona la portata. «Le indagini riguardano tre persone e io non faccio il giudice. Ho piena fiducia nella magistratura ma per gli elementi che ho a disposizione su queste tre persone non ho visto mezzo reato. Lasciamo che la

giustizia faccia bene il suo corso, fortunatamente i tempi di Tangentopoli sono passati».

Oltre a questo rimane in primissimo piano il tema dei conti pubblici dopo che il capo della Lega si è detto favorevole a uno sforamento dei limiti imposti nei trattati europei. Da Salvini non viene ritenuto realistico il livello attuale dello spread, dal momento che «i fondamenti dell'economia italiana sono sani», altra cosa sono «le speculazioni».

GUARDA IL VIDEO - Salvini rilancia sul 3%. Di Maio: «Fai salire lo spread»

E si marca la distanza sul terreno delle scelte per troppo tempo rimandate. «Noi siamo il partito dei sì e il 26 maggio speriamo, anzi crediamo, che verranno premiati i sì e non i no». Proprio a sottolineare la profonda divergenza sul punto con gli alleati, ad esempio sul gasdotto da Israele attraverso Cipro su cui il Carroccio è d'accordo mentre i pentastellati «hanno dubbi». Però, attacca Salvini, «non si può vivere di dubbi». Puntuale giunge la verisione opposta di marca M5S. «Salvini mente sulla storia dei "no" dei Cinque Stelle. Il 90% dei provvedimenti di questo governo sono a firma del Movimento mentre tutti sanno che Salvini passa più tempo nelle piazze ed è un desaparecido nel suo ministero. I 5 Stelle governano, Salvini comunica».

