Social media manager «reale» cercasi: l’annuncio della regina Elisabetta su Linkedin

La Regina Elisabetta cerca un nuovo social media manager per gli account della casa reale inglese. E lo fa con un annuncio su Linkedin, nel quale elenca tutti i requisiti richiesti ai candidati, primo fra tutti la consapevolezza che i contenuti messi on line «saranno visti da milioni di persone». Per uno stipendio da 30mila sterline l’anno, con un contratto stabile, il social manager dovrà aiutare i Windsor a trovare « nuove modalità di promozione del ruolo della sovrana sul palcoscenico mondiale», un compito che da solo, assicura l’annuncio, che rende «eccezionale» il poter lavorare per la casa reale. E per chi non sa usare i social? Niente paura, su Linkedin la Regina cerca anche chef e restauratori per i suoi arredi.

I compiti del social manager “reale”

Creare contenuti per social network e piattaforme digitali, incluso il nuovo sito della “Royal Household” appena lanciato, fare ricerche e scrivere articoli di approfondimento: sono questi i compiti richiesti al social manager “reale”, che lavorerà in un piccolo team di digital media specialist. Che si tratti una di visita di Stato, di una premiazione o di un fidanzamento reale, recita l’annuncio su Linkedin, i canali digitali della casa reale dovranno «suscitare sempre interesse e raggiungere un’ampia gamma di pubblico», con un costante sguardo al futuro, «esplorando nuove tecnologie» per l’analisi e il monitoraggio delle comunicazioni. Un lavoro che darà grandi soddisfazioni, assicurano da Buckingham Palace: una su tutte, la condivisione dei propri contenuti in tutto il mondo.

Non solo social: cercasi ingegneri, chef e restauratori

Non mancano certo i presupposti per una buona dose di ansia da prestazione, ma in ogni caso la posizione da social media manager non è la sola aperta . Sull’account Linkedin della casa reale, infatti, sono molti gli annunci di ricerca di personale: tra i profili più richiesti ci sono ingegneri, project manager, sguatteri di cucina e sous chef per Buckingham Palace, assistenti restauratori per gli arredi reali. D’altronde la “passione” dei reali inglesi per la comunicazione via social - e la cura che mettono nella scelta e nella diffusione dei contenuti - non è una novità. Al di là del recentissimo annuncio della nascita del nuovo “royal baby”, figlio del principe Harry e di sua moglie Meghan, va ricordato che pochi mesi fa il debutto di Elisabetta II su Instagram ha mandato i social in visibilio, facendo registrare 1,7 milioni di visualizzazioni in poche per il primo post inviato dalla sovrana.

