Sicurezza bis e famiglia: i due decreti che Lega e M5S puntano a portare in Cdm

Nella settimana che si apre oggi e che condurrà alle urne per l’elezione dei nuovi parlamentari europei, sul tavolo del governo approdano due provvedimenti che fanno riferimento a due temi politicamente “caldi”: sicurezza e famiglia. Il primo è sostenuto dalla Lega; il secondo dai Cinque Stelle. Ma il muro contro muro tra i due azionisti di maggioranza dell’esecutivo giallo verde, potrebbe creare una situazione di impasse. Alla fine dei giochi per il decreto sicurezza bis e quello sulla famiglia potrebbe esserci solo un primo passaggio preliminare sul tavolo del governo.

Cdm “no stop”

La giornata, stando alle indicazioni fornite dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, registra un consiglio dei ministri “no stop”, che parte nel pomeriggio e continua in serata. Il Consiglio dei ministri - ha spiegato il capo del Governo - ci sarà «questa sera. Inizierà questo pomeriggio perché c’è una scadenza (la legge regionale del Piemonte da impugnare, ndr), rimarrà aperto e poi ci aggiorneremo in serata alle 20:30».

Si inizia con impugnazione legge Piemonte e doppia nomina

Nella prima fase del Cdm, sul tavolo del governo dovrebbe approdare l’impugnativa di una legge regionale del Piemonte, così da consentire all’avvocatura dello Stato di costituirsi in giudizio in eventuali ricorsi, e due nomine: quella del capo della Guardia di Finanza e del nuovo Ragioniere generale dello Stato. Nella parte conclusiva, che si terrà in serata, l’esecutivo giallo verde affronterà i due provvedimenti più sensibili: sicurezza bis e famiglia. Il timore è il secondo tempo del vertice a Palazzo Chigi possa diventare una sorta di “ring”, e accentuare ulteriormente le fratture all’interno della maggioranza. Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si parlano direttamente.

Conte: chi mi mette in discussione lo faccia in Cdm

A Conte tocca il non facile compito di mediare tra le due opposte posizioni. E mentre promuove questo tentativo, manda un messaggio a Matteo Salvini e alla Lega, che nelle ultime ore hanno messo in dubbio la sua imparzialità. «Grave mettere in dubbio la mia imparzialità», afferma. Le cose «bisogna affrontarle in modo molto chiaro. Se si mette in discussione» il presidente del Consiglio, aggiunge Conte, «la grammatica costituzionale richiede che chi lo faccia sia assuma la responsabilità. Non possiamo dare un esempio di massima coesione ancora recentemente in Consiglio dei ministri quando all’unanimità è stata ribadita la piena fiducia all’operato del premier e poi pochi giorni dopo metterne in discussione l’operato in termini di imparzialità».

Il pacchetto sicurezza bis non convince i Cinque Stelle

L’ultimo braccio di ferro tra Lega e Cinque Stelle è però tutto sui due provvedimenti. Il pacchetto sicurezza bis non convince infatti M5S (né Conte), anche perché potrebbe sottrarre al ministero delle Infrastrutture, gestito dal pentastellato Danilo Toninelli, delle competenze importanti nella gestione dei porti.

La Lega rilancia sul decreto famiglia

Dall’altro lato, la Lega nutre perplessità sul decreto famiglia, provvedimento d’urgenza buttato giù da Di Maio che istituisce presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un nuovo Fondo per la famiglia alimentato «dalle eventuali risorse derivanti dal Fondo per il reddito di cittadinanza». Con l’obiettivo dichiarato di introdurre un assegno unico per le famiglie con maggiori difficoltà. Il ministro per la Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana, rilancia: ha messo a punto alcuni correttivi al decreto Di Maio. Correttivi che prevedono la maggiorazione dell’importo dell’assegno per ciascun figlio in condizione di disabilità che ha diritto alla cosiddetta “104” e assegno alla natalità riconosciuto dal settimo mese di gravidanza. A remare contro il provvedimento che Di Maio vorrebbe portare sul tavolo del vertice serale, sono anche i rilievi di copertura avanzati dalla Ragioneria generale dello Stato.

Sicurezza bis bocciato dall’Onu

L’altro provvedimento, caro alla Lega è il decreto sicurezza bis. Già bocciato dall’Onu oltre che dai tecnici di Chigi e della Farnesina, lo schema di decreto che Salvini vuole portare al vertice serale prevede l’istituzione di un«Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio». Si tratta di sostegno mirato alle intese e alle operazioni di collaborazione per la riammissione di soggetti irregolari che sono nello Stato italiano e provengono da Paesi extracomunitari. Dei veri e propri premi finanziati dal nuovo fondo istituito dal decreto sicurezza-bis presso il ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale.

© Riproduzione riservata