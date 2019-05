Dl crescita, dimezzate proposte Lega su bonus bebè. Radio Radicale, no agli emendamenti

La richiesta di rafforzare il "bonus bebè", promossa dal ministro della Famiglia Lorenzo Fontana e divenuta un emendamento della Lega al Decreto crescita, non passa il vaglio dell'ammissibilità (in prima lettura) delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Resta invece l'altro emendamento, sempre presentato dalla Lega, che chiede di introdurre una detrazione fiscale ad hoc per l'acquisto di latte e pannolini. I deputati del Carroccio hanno già presentato ricorso contro il dimezzamento del "pacchetto Fontana", che potrebbe essere riammesso in serata.

Nel complesso, gli emendamenti che al momento non hanno superato il vaglio dell'ammissibilità sono oltre 540, più di un terzo del totale. Tra questi, bocciate tutte le proposte di proroga della convenzione per Radio Radicale, a partire dall'emendamento della Lega a firma Capitanio. «La maggioranza dichiara

inammissibili tutti gli emendamenti - compreso quello della Lega - per salvare Radio Radicale, faremo ricorso. A che gioco stanno giocando sulla pelle di lavoratori e diritto all'informazione? Si prendono una responsabilità gravissima», attacca su twitter il deputato dem Filippo Sensi, annunciando un ricorso per la riammissione delle proposte di medifica. Primo stop delle commissioni anche all'emendamento del Carroccio che allenta gli obblighi di controllo interno per le srl di minori dimensioni. Anche in questo caso si attende l'esito del ricorso depositato dai proponenti.

Via libera senza problemi invece alla discussione della serie di proposte di modifica M5S-Lega che "trasferiscono" il Ddl Ruocco sulla semplificazione fiscale, ora in seconda lettura al Senato, nel decreto legge per la crescita. I gruppi avranno tempo fino alle 14.15 per presentare i ricorsi. Poi si dovrà passare a segnalare non più di 500 emendamenti, come deciso dalle commissioni Bilancio e Finanze, per iniziare a votare a partire dal 28 maggio. Il via libera per il passaggio all'Aula di Montecitorio è atteso nella prima settimana di giugno: il Dl 34/2019 deve essere convertito in legge entro il 29 giugno.





© Riproduzione riservata