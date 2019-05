«Pet economy»: tendenze e impatto del settore degli animali domestici

I costi di mantenimento di un animale domestico tra alimentazione, manutenzione, veterinario, assicurazione, le alternative per la vacanza con il proprio cucciolo, le regole condominiali e quelle comunali per una convivenza senza problemi, le opzioni a disposizione quando si decide di acquistare un animale da compagnia e le accortezze per non assecondare il fenomeno criminale del traffico di cani di razza o chi “lucra” sul randagismo: sono alcuni dei temi toccati dal quarto volume della collana del Sole 24 Ore “L'economia intorno a noi”, dedicato al settore degli animali da compagnia - 60 milioni di pet in italia (praticamente più delle persone) - in edicola con il quotidiano giovedì 23 maggio.

Si tratta di un settore il cui giro d'affari, solo per cibo e cure, è pari a 2 miliardi di euro, 4 miliardi se si considerano servizi vari, dal cat/dog sitting alle pensioni agli allevamenti.

“L'Economia intorno a noi” è una guida rivolta a tutti per un consumo informato divisa in 7 fascicoli e curata dai giornalisti del Gruppo 24 ORE, che fornisce una panoramica sui trend di consumo di alcuni settori, con lo scopo di far comprendere le nuove dinamiche evolutive e informare su tutti gli aspetti relativi alle spese più comuni delle famiglie e dei singoli consumatori.

Ogni numero è quindi dedicato a un settore diverso, dallo shopping alla cura del proprio aspetto fino alla scelta di avere un animale, ma fa riferimento a tutte le realtà economiche ad esso collegate.

I numeri successivi della collana, in edicola con il quotidiano ogni giovedì, saranno dedicati alla Beauty Economy (30 maggio), fino alla Circle Economy (6 giugno) e all'Economia della Musica (13 giugno). Ogni fascicolo tratterà l'argomento verrà con un taglio pratico e di facile consultazione, mantenendo il rigore espositivo del Sole 24 Ore e la precisione sui dati di contesto.

Ogni numero è in abbinata obbligatoria con il quotidiano a 0,50 euro.

