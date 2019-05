Elezioni europee: Radio24, web e social, ecco come seguire i risultati elettorali con il Sole 24 Ore

Sarà una lunga notte quella tra il 26 e il 27 maggio e il Gruppo 24 ORE si è preparato offrendo ai propri lettori e ascoltatori la possibilità di scegliere se seguire gli exit poll e lo spoglio delle schede via radio, web o social. Tre piattaforme diverse con tre diversi live che informeranno in sinergia tra di loro, sfruttando ognuno le caratteristiche proprie del mezzo su cui si diffondono. IlSole24ore.com scalda i motori fin dal mattino di domenica 26 maggio con un minisito che offrirà un aggiornamento continuo sull'affluenza in tempo reale e a seguire le proiezioni e i risultati elettorali sia per le Elezioni Europee sia per le Amministrative.

La maratona elettorale del sito del Sole 24 Ore sarà quindi senza interruzione notturna e si svilupperà attraverso una copertura social capillare e tre speciali live: una diretta Facebook dalle 23.00 alle 3.00 con i commenti dei giornalisti del quotidiano e dei corrispondenti da Bruxelles, Francoforte e Londra, in sinergia con la diretta di Radio 24 per i collegamenti con gli inviati della radio nelle sedi dei principali partiti; una cronaca in tempo reale permanente con gli aggiornamenti elettorali dall'Italia e dall'Europa arricchita da analisi, video, grafiche e contenuti visual per spiegare al meglio i risultati di Europee e Amministrative; una video diretta dalle 7.00 alle 9.00 di lunedì mattina dallo studio della Web Tv del Sole con diversi ospiti e collegamenti con i corrispondenti in Europa.

Radio 24 seguirà il risultato delle elezioni a partire dalle 22.00 di domenica 26 maggio con “Speciale Europee2019” che alternerà i collegamenti dalle sedi dei principali partiti e dal Parlamento Europeo a Bruxelles con le notizie, i dati e i commenti. A partire dalle 6.00 di lunedì 27 maggio, poi, su Radio 24 diretta non stop per l'intera mattinata, tra GR e programmi, per conoscere i risultati definitivi in Italia e negli altri 27 paesi dell'Unione, con collegamenti e interviste in diretta, commenti e analisi sul risultato del voto europeo e sulle sue ripercussioni per la politica italiana.

In particolare dalle 6.00 alle 8.00 del mattino sarà in onda “24Mattino Speciale Elezioni”, con la conduzione di Maria Latella e Alessio Maurizi. A seguire dalle 8.00 alle 9.00 come sempre Morgana e Merlino, alias Maria Latella e Oscar Giannino, per aggiornamenti continui e commenti dei maggiori esponenti di partito e dei direttori di mezzi di informazione.

A seguire tutte le trasmissioni del mattino di Radio 24 daranno aggiornamenti in diretta e affronteranno il post elezioni col taglio del programma in onda: in particolare dalle 11 alle 12 Due di denari punterà l'attenzione sulle reazioni dei mercati e sulle ripercussioni economiche del post elezioni in tema, mentre alle 12,15 Melog di Gianluca Nicoletti tratterà le elezioni con uno sguardo sociale. Dalle 13.00 alle 14.00 il punto su Effetto giorno. Alle 18.00 Speciale Elezioni.

Radio 24 seguirà il post elezioni anche online e sui social con la diretta video su Facebook, sul sito www.radio24.it e sul suo canale Youtube.

Radiocor, l'agenzia di informazione economica e finanziaria del Gruppo 24 ORE, lunedì 27 maggio seguirà le reazioni del mercato nazionale e internazionale al risultato del voto europeo e analizzerà gli aspetti economici finanziari per l'Italia e l'Europa.

