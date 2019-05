Europee e amministrative: ecco la mappa del voto

Da stamani alle 7 seggi aperti per l'elezione dei 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Si vota anche in Piemonte per l'elezione del presidente e il rinnovo del Consiglio regionale e ancora in 3.800 Comuni per sindaci e consigli comunali. Le operazioni si chiuderanno alle 23, subito dopo inizierà lo spoglio delle schede partendo da quelle per le Europee mentre domani, alle 14, inizierà quello per le Regionali e le Comunali.

IL PARLAMENTO EUROPEO USCITO DALLE ELEZIONI DEL 2014

I colori corrispondono ai partiti indicati nella legenda

Anche oggi giornata di silenzio elettorale, un obbligo infranto già ieri da alcuni leader di partito via social network con diversi appelli in proprio favore. In effetti la decisione dei rappresentanti non ha mai avuto carattere così sensibilmente politico, con i partiti M5S e Lega alleati nel governo ma protagonisti di un accesissimo scontro alla vigilia. È anche un test importante per la nuova gestione del Pd affidata a Nicola Zingaretti nelle recenti primarie e per Forza Italia, che ha visto scendere in campo ancora una volta come frontman Silvio Berlusconi.

Il sistema elettorale per le Europee è un proporzionale puro con lo sbarramento al 4%: le liste che non superano la soglia non ottengono seggi. L'Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: Nord Ovest (20 seggi), Nord Est (15), Centro (15), Sud (18), Isole (8). Sono 50.952.719 gli elettori per le europee, di cui

24.744.762 uomini e 26.270.873 donne, che voteranno fino alle 23 in 62.047 sezioni elettorali.

Per il rinnovo del Consiglio regionale in Piemonte, sono chiamati alle urne in 3.616.010, di cui 1.749.823 maschi e 1.866.187 femmine in 4.807 sezioni elettorali. Sindaci e consigli comunali aspettano le scelte di 16.053.792 elettori (7.827.734 8 uomini e 8.226.058 donne). Sono cinque i Comuni capoluogo di Regione al voto: Firenze, Bari, Perugia, Potenza, Campobasso. I Comuni capoluogo di provincia chiamati al rinnovo sono 20: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio nell'Emilia, Rovigo, Verbania, Vercelli, Vibo Valentia. Infine, nella XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige, collegio uninominale n. 4 (TN) e n. 6 (Pergine Valsugana - TN), 313.331 persone voteranno per scegliere i due deputati vacanti per dimissioni. Per votare bisogna recarsi presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste si risulta iscritti ed

esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale.

Dalle 7 seggi aperti anche in 21 Stati della Ue per eleggere 750 eurodeputati: oltre all'Italia, la Germania, la Francia e la Spagna. Nei giorni scorsi si è votato in Gran Bretagna, Olanda, Irlanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia e Malta.

