Piemonte, centrodestra verso la vittoria. Firenze, Bergamo e Bari al centrosinistra. M5S perde Livorno

Dopo lo scrutinio del voto europeo, è la volta di quello amministrativo: in ballo, oltre alla scelta del Governatore del Piemonte e al rinnovo del Consiglio regionale, anche il voto per la scelta del sindaco e del Consiglio comunale in 3.654 Comuni sparsi in tutta Italia (tra cui 5 capoluoghi di provincia: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso). L'affluenza definitiva, in questo caso, è stata del 68,01%, in calo rispetto al 70,97% delle precedenti omologhe. L’affluenza più alta si è registrata in Umbria con il 71,49 per cento. L’affluenza definitiva alle Regionali piemontesi è stata invece del 63,34%, contro il 66,45% della precedente consultazione. Lo scrutinio è cominciato alle 14.00.

In testa, secondo le proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, c'è Alberto Cirio: il candidato del centrodestra è accreditato al 53,7% dei voti, seguito dal governatore uscente Sergio Chiamparino (Pd) con il 32,4%. Staccato Giorgio Bertola, candidato M5S, per il con 13,4% dei voti (cinque anni fa aveva sfiorato il 21,5%).

La copertura del campione è del 62 per cento. «Chiamparino mi ha telefonato e mi ha fatto i complimenti. Ci vedremo nei prossimi giorni per il passaggio di consegne», ha dichiarato Cirio commentando lo spoglio delle regionali. Il Piemonte si appresta dunque a cambiare colore, aprendo nuovi scenari anche a livello nazionale. Si tratta infatti dell’ultima Regione del Nord guidata dal centrosinistra, su cui il centrodestra conta per centrare l’en plein dopo i successi registrati negli ultimi mesi in Sardegna, Molise, Friuli e Basilicata. Permettendo alla Lega di prendersi tutte le Regioni più produttive del Paese.

Le elezioni nei principali Comuni

Per quanto riguarda le elezioni comunali, sempre secondo le proiezioni di Opinio Rai, a Perugia è in testa il sindaco uscente, Andrea Romizi, candidato del centrodestra unito, con il 54,6 per cento. Seguono Giuliano Giubilei, candidato del centrosinistra con il 30,5% e Francesca Tizi, del Movimento 5 Stelle, con il 7 per cento. Qui la copertura del campione è del 16 per cento.

A Firenze (copertura del 43%) il sindaco Dario Nardella sembra avviato verso la conferma con il 54,7%: una percentuale più che doppia rispetto al leghista Ubaldo Bocci, candidato del centrodestra che è al 26,8% dei consensi. Molto indietro il candidato del M5S, Roberto De Blasi, e quella della sinistra, Antonella Moro Bundu.

Stesso discorso a Bari (campione del 12%), dove il sindaco Antonio Decaro, del centrosinistra, viene premiato dal 69,6% dei voti e si avvia verso la vittoria al primo turno. Pasquale Di Rella, ex presidente del consiglio comunale in quota Pd e ora leader del centrodestra, è al 23,3% e ha già chiamato Decaro per complimentarsi. Mentre Elisabetta Pani, candidata M5S, è al 5,3 per cento.

Conferma in vista anche per il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che secondo le prime proiezioni (17% del campione) avrebbe il 57,9% dei voti. Seguito a lunga distanza dal candidato del centrodestra Giacomo Stucchi (35,1%).

A Potenza (copertura del 16%) è di gran lunga in testa la Lega con il candidato Mario Guarente al 46,7 per cento. Staccato di oltre 20 punti Valerio Tramutoli (25,9%) sostenuto da due liste civiche. Mentre la candidata del centrosinistra Bianca Andretta arriva al 18,4 per cento.

A Livorno, anche se di poco, è in vantaggio Luca Salvetti (29,8%) appoggiato dal centrosinistra; quasi alla pari c’è Andrea Romiti (29,7%) del centrodestra. Al terzo posto Marco Bruciati (14,8%) sostenuto da Potere al Popolo e Buongiorno Livorno. Solo quarta Stella Sorgente (M5S), assessore della giunta uscente del sindaco Nogarin, con il 12,8 per cento. La copertura del campione è del 14 per cento.

Anche a Modena è in testa il candidato del centrosinistra Gian Carlo Muzzarelli, che con il 51,3% stacca nettamente Stefano Prampolini (30,6%) del centrodestra. Al 12,5% Andrea Giordani, candidato del M5s. La copertura del campione è al 18 per cento.

Primato del centrosinistra anche alle comunali di Lecce, con il 49,7% di Carlo Maria Salvemini; a distanza Saverio Congedo del centrodestra con il 33,2 per cento. La copertura del campione è del 14 per cento.

Alle comunali di Campobasso (18% del campione) è invece una corsa a tre: in vantaggio Maria Domenica D'Alessandro, sostenuta dal centrodestra, seguita - quasi ex aequo - da Antonio Battista del centrosinistra (30,5%) e da Roberto Gravina del M5s al 30,4 per cento.

