Elezioni europee, la Lega stravince con il 34%. Salvini: «Ridiscutiamo tutti i parametri Ue»

Con il raddoppio dei consensi è la Lega il primo partito in Italia, stando ai risultati delle elezioni europee. Il Pd sorpassa invece i Cinque stelle, crollati rispetto ai picchi raggiunti nelle elezioni nazionali del 2018. Quando mancano da scrutinare una manciata delle 61.576 sezioni la Lega di Matteo Salvini è arrivata al 34,33% e il Partito democratico al 22,69%, mentre il Movimento Cinque Stelle guidato da Luigi Di Maio scende al 17,07% dei consensi. Fra le altre sigle sopra alla quota di sbarramento del 4% seguono Forza Italia all'8,79% e Fratelli d'Italia al 6,46 per cento. "Sotto soglia" si piazzano +Europa di Emma Bonino con il 3,09% dei voti, i Verdi (2,29%) e la Sinistra (1,74%). Da prefisso telefonico le preferenze andate ai partiti delle estreme, sia di destra (come Casa Pound e Forza Nuova), che di sinistra (come il Partito Comunista).

I RISULTATI DEI PARTITI ITALIANI A CONFRONTO

Le percentuali delle elezioni europee 2019 a confronto con le politiche 2018 e le europee 2014

PER APPROFONDIRE - ELEZIONI EUROPEE 2019: TUTTI I RISULTATI

Il voto nazionale va in controtendenza rispetto all'Europa, sia per i risultati che per l'affluenza media registrata rispetto al 2014. Sul primo fronte, si è assistito a un rovesciamento dei rapporti di forza fra alleati di governo, con il boom della Lega e il crollo pentastellato. Nel dettaglio, a spoglio praticamente ultimato, nelle due circoscrizioni del Nord la Lega sfonda il tetto del 40%, il M5S sprofonda sia al Nord Est che al Nord Ovest e il Pd sale sopra il 23 per cento. Risultato da record per la Lega anche nella circoscrizione Centro Italia, tradizionalmente orientata a sinistra: con il 33,45% dei consensi, il Carroccio è il partito più votato in Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Il secondo partito risulta il Pd con il 26,82%, seguito da M5s (15,95%), FdI (6,98%), FI (6,25%). Il M5S si consola solo nella circoscrizione Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), dove è il primo partito con il 29,20% dei voti. A seguire Lega (23,34%), Pd (17,91%), FI ( 12,25%) e FdI ( 7,57%).

GUARDA IL VIDEO - Europee, il trionfo di Salvini fra crocifissi, tapiri e foto di Putin

«Sono convinto che il nuovo Parlamento europeo e laCommissione europea saranno amici dell'Italia. È cambiata la geografia in Europa». Così Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede del Carroccio a Milano. «A Riace e Lampedusa la Lega è primo partito. Evidentemente la richiesta di una migrazione regolare, qualificata, positiva è volontà degli italiani, non solo un capriccio di Salvini», ha attaccato commentando alcuni dei risultati emersi dalle Ue. é maturato il momento - ha aggiunto poi - «perché i leader europei, al di là delle appartenenze, si mettano attorno a un tavolo per rivedere parametri vecchi e superati, altrimenti un voto come questo non si spiegherebbe». «Sforare il 3%? Non ho voglia di sfidare nessuno, ma non sto a impiccarmi a un parametro, un numero o una regoletta. In Europa bisogna rivedere le politiche sulla crescita», ha concluso il vicepremier della Lega.

Nelll'intervento di Salvini spazio anche per gli equilibri interni all'Italia: Lega e 5 Stelle sono «due partiti che ormai da un anno, contro molti se non tutti, superano il 50%. È un unicum a livello continentale e vedremo di usarlo bene», ha assicurato. Per la manovra d'autunno ha preannunciato priorità «al tema delle regole e dei vincoli fiscali: una riduzione della pressione fiscal e è un dovere, ad è prevista nel contratto di governo». Idee chiarissime anche sui nodi del rapporto con il M5S: su autonomia differenziata e Tav «si va avanti, questo gli italiani ci chiedono, abbiamo già il cronoprogramma». «Questo voto italiano e francese permetterà all'Europa di investire ancora più soldi sui grandi opere, come la Tav e altre infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali. È un mandato chiaro: andate e fate»

PER APPROFONDIRE - DIRETTA LIVE: Elezioni europee: Lega a valanga al 34%, crollo M5S. Pd secondo partito. Salvini: governo va avanti

Nella notte, in una delle sue prime dichiarazioni sull'esito del voto, il leader della Lega si era invece preoccupato di chiarire la linea per la prossima stagione delle nomine europee. «Non abbiamo nomi e cognomi. Chiederemo un commissario di economia e non certo di filosofia: commercio, agricoltura o concorrenza. E come Lega avremo una chance in più di avere una voce in più. I miei avversari sono i Renzi, i Boschi, gli Orlando del Pd mentre gli amici del 5S sono alleati», ha sottolineato parlando della scelta dei commissari europei della nuova commissione. Di primo mattino, Salvini ha invece rassicurato l'alleato M5S sul fatto che non userà il fiume di consensi «per regolamenti di conti interni: il mio avversario è la sinistra. Si torna a lavorare serenamente».

LA MAPPA DEI RISULTATI PROVVISORI

Scegli il Paese e scopri i seggi conquistati dalle coalizioni. Il colore della nazione corrisponde alla coalizione che ha ottenuto la maggioranza relativa

In casa pentastellata il risultato del voto europeo ammutolisce lo stato maggiore del Movimento. «Restiamo comunque ago della bilancia in questo governo. Da qui in avanti più attenzione ai territori», ha spiegato in prima battuta il vicepremier e capo politico Luigi Di Maio: «Siamo stati penalizzati dall'astensione, soprattutto al Sud, ma ora testa bassa e lavorare».

PER SAPERNE DI PIU': Blog M5S: silenzio sui risultati. Nel mirino dei commenti media e iatture

Laconico il tweet pubblicato dal leader storico del Movimento, Beppe Grillo: «Oggi Radio Maria e Canti Gregoriani». Il premier Giuseppe Conte ha scelto invece di non commentare i risultati: parlerà stasera, prima di volare martedì a Bruxelles per un vertice informale dei leader europei.

Mentre nel resto della Ue i sovranisti sono cresciuti al di sotto delle attese, con l'eccezione del Raggruppamento nazionale di Marine Le Pen in Francia (a scrutinio quasi ultimato la lista di destra Prenez le Pouvoir registra il 23,43% dei voti contro il 22,31 di En Marche del presidente Macron), in Italia il partito di Salvini riesce a conquistare quasi un terzo dell'elettorato. Ci sarebbero i presupposti per una frattura nella maggioranza, anche se Salvini ha già sottolineato che «non userà i consensi per un regolamento di conti interno». In giornata si saprà poi l'esito del voto amministrativo, e in particolare delle Regionali in Piemonte, per le quali il conteggio delle schede inizierà dalle 14.00. In attesa dei risultati, Salvini, sicuri di replicare l'exploit registrato alle Europee, ha già annunciato che «se la Lega andrà al governo in Piemonte è chiaro che sarà un messaggio per la prosecuzione delle grandi opere. Abbiamo chiesto il voto per il Sì».

Secondo partito in Italia, il Pd guidato da Zingaretti risulta in testa nelle preferenze nelle principali aree metropolitane. A Roma, i dem sono il primo partito con il 30,62%, seguiti dalla Lega al 25,78%, mentre il M5S è staccato a 17,58%. Nel Lazio però sfonda la Lega: il Carroccio, quando mancano solo 5 sezioni su quasi 5.300, è il primo partito nella regione della Capitale, governata dal Pd, con il 32,66% delle preferenze. In Lombardia, aMilano, il Pd conquista il podio con il 35,97%, seguito da Lega (27,39%), Forza Italia (10,18%) e Cinque Stelle 8.53%). Buona anche l'aggermazione a Torino, dove il Pd è primo con il 33, 47%, mentre la Lega si ferma a 26,89%; il Movimento 5 Stelle, che esprime la sindaca Appendino, registra il 13,33% dei voti. Dal risultato elettorale - sottolinea la vice segretaria dem Paola De Micheli in una intervista, emerge una «crescita del Pd, che non accadeva dal 2014: dopo il famoso 40% delle europee, siamo sempre scesi. È la prima volta che si risale, è un segnale confortante», e «la strada per risalire è quella giusta, ma per noi è solo l'inizio». Per Franco Roberti, l'ex procuratore nazionale Antimafia capolista del Pd nella circoscrizione Sud e primo eletto con oltre 143mila preferenze «il voto europeo ci dice che il Pd è l'unico partito in grado di contrapporsi alla marea montante di populismo demagogico e nazionalismo di questo governo e della Lega in particolare. I cittadini hanno capito che è importante avere un Pd forte».

Sul fronte dell'affluenza, il dato definitivo del nostro paese registra una sostanziale flessione: dal 58,69% del 2014 al 56,10% di questa tornata, in controtendenza rispetto alla crescita media dei votanti registrata nel resto della Ue. Ragionando in termini di Regioni, l'affluenza più alta è stata in Umbria (67,7%) ed Emilia-Romagna (67,3%), la più bassa in Sardegna (36,25%) e in Sicilia (37,51%). L'affluenza a livello europeo è stata invece del 50,95 per cento.

PER SAPERNE DI PIÙ: IL DOSSIER SULLE ELEZIONI EUROPEE 2019

Nel complesso, comunque, l'Eurocamera che si va disegnando rimane nettamente sbilanciata a favore delle forze politiche di impronta europeista. Secondo l'ultima proiezione della composizione del futuro Parlamento Ue sulla base dei risultati ufficiali parziali al Partito popolare vanno 182 seggi, col 24,23%; ai Socialisti e Democratici 147 con 19,57%; e ai Liberali 109 seggi, col 14,51%. Quarti i Verdi con 69 seggi al 9,19%, seguono i Conservatori Ecr a 59 a 7,86%; mentre l'Enf (il gruppo della Lega di Salvini) avrebbe 58 seggi al 7,72%; e l'Efdd (il gruppo dei Cinque Stelle e di Farage) 54 col 7,19%. La Sinistra Gue ottiene 38 seggi al 5,06 per cento.

GUARDA IL VIDEO: Europee, Ppe vince e promette: "difendiamo l'Ue dai nazionalisti"

L'arretramento dei grillini in Italia rispecchia i risultati deludenti dei partiti populisti anche in altri paesi. Nel complesso, al M5S e ai suoi alleati mancano i numeri (25 europarlamentari in rappresentanza di almeno 7 Paesi) per formare un gruppo politico nel Parlamento europeo. Sotto la soglia di sbarramento, in attesa dei risultati definitivi, il movimento polacco Kukiz'15, che resta fuori dall'Eurocamera. Nessun seggio anche per Akkel in Grecia, Elurikkuse Erakond in Estonia e al movimento Liike Nyt in Finlandia. In Croazia il partito anti-sfratti Zivi Zid conquista invece un seggio. In questo quadro i Cinquestelle potrebbero allearsi con i movimenti che ancora non hanno trovato una collocazione nell'emiciclo. Tra questi il partito satirico tedesco Die Partei, che dovrebbe ottenere due seggi nel Parlamento europeo. Formalmente il M5S è ancora Europa della Libertà e della Democrazia Diretta (Efdd), che stando alle proiezioni del Parlamento europeo raccoglierebbe 53 seggi, ma i cinquestelle hanno già dichiarato la volontà di formare un nuovo gruppo e rischiano perciò di rimanere senza una famiglia politica.

© Riproduzione riservata