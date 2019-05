Garavaglia (Lega): «Tav? I no devono diventare sì»

«La Lega ha legittimamente diritto a un commissario economico perché finora abbiamo visto non era così strategico avere la Mogherini. Meglio avere qualcuno in materie economiche», ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia a 24Mattino su Radio 24 di Maria Latella su Radio 24, commentando il voto europeo.

«É lunare e ridicolo discutere del portafoglio del commissario europeo». Lo ha detto l'ex presidente del consiglio Enrico Letta a 24Mattino su Radio 24 di Maria Latella su Radio 24, rispondendo poi a una domanda sulla richiesta, avanzata dal viceministro all'economia Massimo Garavaglia, di un commissario economico per l'Italia nella prossima commissione europea: «Che l'Italia discuta di qual è il portafoglio di uno dei 28 commissari che prenderà, pensando che questa sia la questione chiave, è semplicemente ridicolo». Letta quindi ha spiegato: «Non è la nazionalità del commissario che cambia le politiche, che sono prese collegialmente dalla Commissione. L'Italia deve decidere chi fa il presidente della Commissione e della Banca centrale europea, non il portafoglio del commissario», ha concluso l'ex presidente del consiglio.

«Questi no adesso devono diventare sì. Per esempio la Tav», ha detto il viceministro Garavaglia commentando le elezioni europee. E sul decreto crescita ha aggiunto: «Ci veniva detto di no su cose per noi logiche: la riduzione ulteriore dell’Ires al 20 per cento, la riduzione dell'Imu sui capannoni e la stabilizzazione delle riduzione del premio Inail per farlo diventare eterno».

«Chi è in minoranza nel Parlamento europeo ha solo diritto di tribuna, quindi l'Italia sarà più debole». Lo ha detto l'ex presidente del consiglio Enrico Letta a Maria Latella, commentando il risultato delle elezioni europee. «Il punto è che gruppo che Salvini e Le Pen costituiranno al parlamento europeo non andrà oltre i 50-60 parlamentari europei su 750».

«Ben venga accordo Fca-Renault, purché ci siano sempre le fabbriche attive in Italia», lo ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia a 24Mattino su Radio 24 di Maria Latella. «Il mercato ha sempre ragione – ha spiegato l'esponente leghista - alla fine l'importante è che ci sia sempre la produzione. La finanza purtroppo va dove vuole e paga le tasse dove vuole».

«Sicuramente il risultato del Pd è migliore delle aspettative, Zingaretti ha fatto un buon lavoro», ha detto l'ex presidente del consiglio Enrico Letta. «Il Pd che supera e stacca di lungo il Movimento cinque stelle è una delle notizie importanti di queste elezioni», ha aggiunto il direttore della Scuola di affari internazionali dell'Istituto di Studi politici di Parigi.



