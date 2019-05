Il Pd tiene solo la Toscana ma è primo a Roma, Milano e Torino

Pd primo partito solo in Toscana (unica regione rimasta ai dem), ma in testa in tutte le metropoli: Roma, Milano e Torino. È il dato più rilevante di questa tornata elettorale per il partito democratico, che cresce soprattutto nelle grandi città. A Milano (malgrado il primo posto della Lega in regione con il 43,4%) il Pd è primo partito con il 36%. La Lega è lontana al secondo posto con il 27,4%. A Torino il Pd è in testa con il 33,5% contro il 26,9% della Lega (passata in testa in regione).

Anche a Roma, dove pure il Carroccio cresce in maniera esponenziale fino al 25,8%, il Pd tiene il primato con il 30,6% mentre il M5s crolla al 17,6%. Ma i dem sono primo partito davanti alla Lega anche a Bologna con il 40,3%, a Genova con il 30% e a Firenze con 43,7%.

La performance migliore il Pd la registra in Toscana. Qui i dem restano primo partito con il 33,3% (in crescita rispetto al 29,6% delle politiche), anche se tallonati dalla Lega, che raddoppia (31,5%) rispetto alle politiche (17,4%). Ma il Pd cede le roccaforti rosse dell’Emilia-Romagna e dell’Umbria. In Emilia-Romagna (dove in autunno si vota per le Regionali) il Pd cresce rispetto alle politiche (dal 26,4% al 31,2%) ma è comunque scavalcato dalla Lega, che quasi raddoppia, passando dal 19,2% al 33,8%. In Umbria invece (dove i dem sono stati colpiti dallo scandalo nella sanità con annesse dimissioni della governatrice Catiuscia Marini), i dem, solo in leggero arretramento rispetto alle politiche (dal 24,8% al 24%) subiscono l’avanzata prorompente del Carroccio che passa dal 20,1% al 38,2%.

Il Pd fatica al sud. A Napoli è secondo con il 23,9%, a grande distanza dal M5s al 39,9%. Mentre a Bari è solo terzo (20,4%) dopo M5s e Lega. A livello regionale i dem sono terzi sia in Campania (19,1%) che in Puglia (16,6%). Terzi anche in Sicilia (18,5%) e in Sardegna (24,3%).

