La guida al pagamento dell’acconto Imu e Tasi

Entro lunedì 17 giugno bisognerà versare l'acconto Imu e Tasi.

Mercoledì 29 maggio Il Sole 24 Ore dedicherà una guida a questo appuntamento, fornendo indicazioni sia per chi non ha cambiato in nulla la sua situazione di proprietario e le caratteristiche degli immobili, sia per coloro che hanno comprato o venduto un immobile o hanno trasformato una seconda casa in abitazione principale, o comunque hanno messo in atto qualche novità.

La guida aiutare anche a risolvere problemi che possono sorgere in casi più complessi, come nel caso di eredità, terreni e beni d'impresa.

Il fascicolo si conclude con gli esempi di compilazione del modello F24 per i pagamenti e le istruzioni per chi deve presentare la dichiarazione di variazione. La guida all'acconto Imu e Tasi sarà in edicola con Il Sole 24 Ore a 0,50 € oltre al prezzo del quotidiano.

© Riproduzione riservata