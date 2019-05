L’ombra di Salvini sulla premiership

Già dalla notte elettorale, quando si profilava la schiacciante vittoria della sua Lega, Matteo Salvini inviava messaggi rassicuranti del tipo: «ora tutti a lavoro», «non ci sono altre maggioranze», «non sono interessato alle poltrone». E questo è un fatto. Che va però di pari passo con altri e altrettanto numerosi segnali meno benevoli.

Il vicepremier leghista contemporanemente ha cominciato a dettare l’agenda di Governo. Dalla flat tax, allo sblocco degli investimenti sulle grandi opere, alla riforma della Giustizia, fino allo stop ai tagli alla Difesa e al cambiamento delle regole sulla gestione dei rifiuti: tutti temi su cui la Lega non ha competenze ministeriali dirette essendo apppannaggio di dicasteri a guida M5s o “tecnica”. Salvini ha smentito pubblicamente di essere interessato a rimpasti ma allo stesso tempo pone delle “condizioni” .

E lo fa in modo sempre più marcato. Prendendo in contropiede non solo il suo alleato - ancora stordito dalla debacle elettorale e impegnato in una psicoanalisi di gruppo che lo rende incapace di reagire - ma anche lo stesso premier Giuseppe Conte, al quale sì ribadisce di non essere «interessato a tornare al voto», salvo però allo stesso tempo chiedere di accelerare sui dossier che più stanno a cuore al Carroccio perchè «il goveverno va avanti se si fanno le cose».

Un pressing che non risparmia nessuno. Ieri, nella sua serale diretta su facebook, Salvini ha voluto far sapere che oggi avrebbe incontrato il ministro dell’Economia Giovanni Tria, per concordare la risposta alla lettera inviata al Governo italiano da Bruxelles. Certo, è scontato che il titolare del Mef tenga conto delle posizioni politiche espresse dai partiti di governo. Ma è è altrettanto palese che voler anticipare via social l’appuntamento a via XX Settembre, sede del Tesoro, dopo aver già preso una posizione pubblica molto trachant sulle «letterine» inviate dalle istituzioni europee, è anche un modo per far pressione su chi quella lettera dovrà materialmente redigerla.

E infatti, nella nota diffusa stamane dalla Lega al termine dell’incontro con Tria, definito «cordiale, proficuo e costruttivo», si conferma a carattere cubitali «l’importanza di un atteggiamento COMUNE di tutte le istituzioni». Anche la scelta di presentarsi al Mef con una pattuglia nutrita (con Salvini c’erano Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia, Claudio Borghi e Alberto Bagnai) è un modo per evidenziare plasticamente il nuovo ruolo assunto da Salvini e il suo partito dopo il 34%.

Perchè è vero come ripeteva di Di Maio all’indomani della scoppola di domenica notte, che i numeri in Parlamento non sono cambiati, nel senso che i grillini continuano ad avere la maggioranza. Ma Salvini ha sul tavolo un’arma micidiale, che il suo alleato non possiede: quella di poter tornare alle urne, che per il vicepremier pentastellato rappresenterebbe la morte politica. E non solo perchè i Cinque Stelle hanno quasi dimezzato in un anno i loro voti e quindi in caso di voto anticipato rischierebbero di vedere ampiamente ridotta la loro rappresentanza parlamentare. Ma anche perchè, come ci ha tenuto a far sapere (non a caso) Davide Casaleggio, la regola del secondo mandato non si tocca e quindi Di Maio, come il presidente della Camera Roberto Fico e tutti i big pentastellati dimaiani o ortodossi che siano, sarebbero destinati a non potersi ricandidare. Mantenere l’accordo con la Lega è dunque l’unica opzione percorribile.

Per Salvini è il migliore scenario possibile. Gli permette un’agilità di manovra fino a due settimane fa impraticabile:il leader della Lega detta l’agenda spostando su di sé nei fatti la premierschip del Governo senza neppure doverla rivendicare.

