Voto online su Di Maio, il capo politico del M5S alla prova degli iscritti

Non è detto che alla fine il voto di oggi su Luigi Di Maio, uscito con le ossa rotte dalla prova elettorale, comporti per il capo politico del M5S una guida tranquilla nei giorni a venire. Se sull'esito finale è lecito farsi poche fantasie dopo i due endorsement di grande peso di Beppe Grillo e Davide Casaleggio, molto dipenderà dalle percentuali con le quali viene riconfermato nel suo ruolo. E comunque questo non e mezzo atto a risolvere di per sé, magicamente, il clima di rivolta interno al Movimento di cui si è avuto un primo saggio nella riunione di ieri notte degli eletti. Presenti Roberto Fico e Alessandro Di Battista, a segnalare appunto l'importanza del momento.

Da parte del padre nobile sono arrivate inequivocabili parole in soccorso a Di Maio, per Grillo infatti «siamo di fronte ad un fenomeno di rigetto dell'Italia peggiore nei confronti del movimento» e « si vince e si perde insieme quando la minaccia non viene da dentro, deve restare chi è ancora in gara, nessuna espiazione». E dal canto suo anche Davide Casaleggio benedice la scelta «coerente» e «coraggiosa» di rimettersi agli iscritti. Una decisione giustificata da alcune durissime prese di posizione che non hanno lasciato indifferente Di Maio. «Anche io ho una dignità e negli ultimi due giorni mi sono sentito dire di tutto. A me non me ne frega nulla della poltrona», scandisce il vicepremier scagliandosi anche contro la lettera della commissione Ue («è assurda, ma l'Italia non si piega»).

Contrarietà tuttavia alla votazione domani su Di Maio è stata espressa tuttavia dal presidente della Camera Roberto Fico, in occasione dell'assemblea alla Camera. «È da vecchia politica mettere in discussione il capo politico dopo una sconfitta dopo le prime elezioni. Abbiamo un vertice senza avere tutto il resto, quindi abbiamo preso solo il peggio». Di sicuro sotto accusa si è venuta a trovare la comunicazione dei Cinque Stelle tanto al punto che, finito l'intervento di Di Maio, tutto la staff su richiesta di una parte dei deputati lascia l'Auletta dei gruppi. Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze a Montecitorio, stamani in un'intervista dà voce al dissenso. «Il problema è che il Movimento 5 stelle ha sempre detto che anche un doppio incarico fa deconcentrare rispetto all'incarico principale. Qui ce ne sono quattro. Secondo me è più che normale e legittimo, in un momento in cui paese è in difficoltà, chiedersi se sia opportuno che una sola persona concentri tutti questi incarichi, anche alla luce di un risultato elettorale che ha visto deluse 6 milioni di persone. Secondo me non lo è».

GUARDA IL VIDEO - Caos M5S, Di Maio: non scappo. Si vota sul mio ruolo su Rousseau

È necessario decidere se continuare a sostenere il governo, il vicepremier ha chiesto ai parlamentari di esprimersi su mandato del premier Giuseppe Conte, fatto del quale nessuno dubita, neanche tra i più critici. Valutare la possibilità di un restyling alla squadra dei ministri è quanto di cui si fa portavoce Emilio Carelli. Al momento la linea maggioritaria appare quella del lasciare campo aperto ai provvedimenti di Matteo Salvini ivi compresi quelli più complicati, come la flat tax. Mentre sul piano interno il capo politico potrebbe dar seguito all'idea della "segreteria" allargata a più persone.

«Il Movimento 5 Stelle non perde mai, o vince o impara. E adesso stiamo ripartendo» Su Facebook Di Maio, a voto in corso, si affretta intanto a smentire alcuni retroscena tinti di veleno. «È sempre la stessa storia, che si protrae da anni. Noi contro tutti, tutti contro di noi. È un meccanismo collaudato, ma noi non cediamo di un centimetro».

© Riproduzione riservata