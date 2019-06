Circumvesuviana a 50 km all’ora? Pendolari infuriati e richieste di rinvio da sindaci e Eav

Treni che viaggiano a 50 chilometri orari e pendolari ancora più infuriati del solito. È questo il quadro con cui la Campania dovrà fare i conti a partire dal primo luglio quando (come disposto con decreto 172 del dicembre 2017) Circumvesuviana e Cumana (le società campane del gruppo Eav con oltre 100mila passeggeri al giorno), come tutte le altre ferrovie italiane non connesse alla rete nazionale, in materia di sicurezza passeranno dal controllo del ministero dei Trasporti a quello dell’Agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria (Ansf).



L’Ansf pone regole molto stringenti e, sulle linee che non sono state adeguate con sistema di sicurezza “SCMT”, impone una netta frenata. Per il momento nulla di scritto, l’Agenzia non è intervenuta in quanto ancora non competente sulle tratte campane, ma si può prevedere un intervento di questo tipo sulla base del precedente della linea Napoli-Benevento, anche questa gestita da Eav, dove ormai si viaggia a 50 chilometri orari.

Inutile precisare che Circumvesuviana e Cumana avrebbero dovuto da tempo sostenere investimenti e adeguare rete e treni. Ma non lo hanno fatto. Arrivano così impreparate all’appuntamento. «Ci siamo mossi – controbatte il presidente di Eav, Umberto De Gregorio – dal 2018: abbiamo ottenuto fondi per 100 milioni a fronte di un fabbisogno stimato di 200, abbiamo stipulato una convenzione a questo scopo con Regione Campania e ministero dei Trasporti. Abbiamo i progetti, entro il mese partirà la prima gara». Ma per portare a termine l’opera – è lo stesso De Gregorio ad ammetterlo – ci vorranno almeno tre anni, trattandosi di interventi da realizzare su 200 chilometri di rete ferroviaria e su 100 treni. Non poca cosa!

Parte la richiesta di un rinvio

Che fare dunque? Rassegnarsi per almeno due anni a treni che (già normalmente lasciano molto a desiderare e troppo spesso lasciano viaggiatori a piedi) viaggeranno anche a passo di lumaca? Per la Cumana (che fa servizio tra Napoli e area flegrea) che oggi va a 70 Km orari si può prevedere una velocità non superiore a 50. Per la Circumvesuviana si immagina che sarà imposto un rallentamento da 90 a 70. Che fare? «Abbiamo scritto al ministro Toninelli – chiarisce De Gregorio – per chiedere una provvedimento che rinvii il passaggio di competenze sulle linee regionali dal ministero all'Agenzia». Per De Gregorio questa sì è questione di sicurezza. «Avremo un taglio di un terzo delle nostre corse – presagisce – e un terzo dei viaggiatori si riverserà sulle strade. Affollando tratte già molto trafficate e poco sicure. Tutto ciò farà senz’altro aumentare il numero degli incidenti oltre a produrre un grave impatto ambientale». Per sostenere la causa sono scesi in campo i sindaci che, più agguerriti che mani, sostengono che non ci sia alternativa al rinvio.

Risanamento in pericolo?

Ma c'è anche altro. E parliamo del difficile risanamento finanziario di Eav che – secondo il presidente – rischia di essere compromesso. Il gruppo che nel 2015 era sommerso da 750 milioni debiti, nel 2018 ha chiuso il bilancio con 26 milioni di utile, grazie a sostegni avuti da Regione e Governo. E ha varato un piano di investimenti da 1 miliardo, di cui 300 per nuovi treni e 700 sulla rete, oltre ad aver programmato l’assunzione di 350 persone entro fine 2019. «La limitazione di velocità – conclude il presidente di Eav – mette in crisi il sistema. Rischiamo un crollo dei ricavi da traffico, rincaro del servizio, e rinvio delle assunzioni».

Il risanamento dei conti è senza dubbio un traguardo importante, che purtroppo non ha ancora prodotto un miglioramento del servizio, che fa della Campania una delle ultime regioni nella graduatoria italiana, come puntualmente segnala Legambiente nello suo studio annuale. «Abbiamo ancora gravi carenze di treni e di personale», replica De Gregorio. Ai treni in esercizio se ne dovrebbero aggiungere almeno 40, per i quali è partita la gara. Quanto all’organico ai 2.800 dipendenti potranno aggiungersi 350 nuovi assunti». Insomma, per migliorare il servizio ce ne vuole. Come dire: il percorso già è difficile, figuriamoci se si dovrà marciare con il freno tirato!

