Ultimatum di Conte ai vicepremier: pronto a dimettermi se litigate. Salvini: vogliamo andare avanti

«Abbiamo svolto un lavoro di squadra incredibile con i vicepresidenti, tutti i miei ministri, sottosegretari», «il governo non è in stallo, avanti con la fase due». Ma «senza una chiara assunzione di responsabilità delle forze politiche rimetterò il mandato». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi per l’annunciato “discorso agli italiani”. In diretta sulla sua pagina Facebook, Conte ha sottolineato l’importanza di avere «conti in equilibrio non solo per l’Ue, ma anche per la fiducia degli investitori» e ha chiesto a Lega e M5S una risposta «inequivoca, chiara e rapida». Gli risponde via Facebook Matteo Salvini:«Noi siamo pronti, vogliamo andare avanti e non abbiamo tempo da perdere, la Lega c'è», scrive il vicepremier leghista, «il governo va avanti se tutti mantengono la parola data». E «Allora ci possiamo vedere...», risponde Conte, in chiusura della conferenza stampa, a chi lo informa dell’apertura della Lega.

«Non mi presterò a vivacchiare o a galleggiare per prolungare la mia permanenza a Palazzo Chigi - ha assicurato Conte - e se non ci fosse la chiara assunzione di responsabilità da me richiesta alle forze di maggioranza e comportamenti chiari e conseguenti, semplicemente rimetterò il mandato al Presidente della Repubblica, cui rinnovo la mia stima e gratitudine». Rispondendo ai giornalisti, il premier ha poi assicurato di non aver ricevuto «alcuna richiesta di rimpasto» nel Governo.

Alla maggioranza chiedo risposte chiare e rapide

Sarà «il governo del cambiamento fino all’ultimo giorno, ma la durata non dipende da me» ha sottolineato Conte. Che alle forze politiche di maggioranza ha chiesto «una risposta univoca, chiara e rapida», «di operare una chiara scelta e di dirmi e dirci se hanno intenzione di proseguire nello spirito del contratto stipulato oppure - ha continuato- se preferiscono riconsiderare questa posizione, se mai perché coltivano la speranza di una prova elettorale per consolidare la propria posizione o per riscattare una sconfitta».

Salvini: mai smesso di lavorare, vogliamo andare avanti

La prima risposta dalla maggioranza arriva da Salvini, che in nel suo post sottolinea come la Lega non abbia «mai smesso di lavorare evitando di rispondere a polemiche e anche insulti, e gli italiani ce lo hanno riconosciuto con 9 milioni di voti domenica». «Proprio oggi ad esempio ho inaugurato con il governatore Zaia il primo tratto della Pedemontana Veneta, opera attesa dqa quasi trent’anni», dice Salvini. Che poi elenca le priorità della Lega:

«Flat Tax e taglio delle tasse, riforma della giustizia, Decreto Sicurezza Bis, autonomia regionale, rilancio degli investimenti, revisione dei vincoli europei e superamento dell'austerità e della precarietà, apertura di tutti i cantieri fermi».

Sottovalutati gli effetti del voto Ue

«Dobbiamo fare una politica espansiva tenendo in ordine i conti - ha spiegato quindi il premier - non solo per gli equilibri di finanza pubblicache vengono da regole europee che rimangono in vigore fin quando non riusciamo a cambiarle, ma anche» per non tradire la fiducia degli investitori. Secondo il premier sono stati sottovalutati gli effetti del voto europeo: «L’esperienza di Governo - ha detto - ha dovuto convivere con varie consultazioni, locali e poi europee, che ci hanno costretto a un ciclo serrato, a una campagna elettorale pressoché permanente». «Ne ha risentito il clima di coesione che ha sin qui caratterizzato l'azione di Governo, che io stesso, lo devo ammettere, avevo sottovalutato e che ha accreditato l'idea di uno stallo del Governo: è una falsità - ha continuato Conte - non corrisponde alla realtà, il Governo ha sempre continuato a lavorare, passando a una fase due fortemente orientata agli investimenti e un'intensa stagione riformatrice».

Contratto di governo è la modalità più trasparente

«Ho sempre ritenuto che il contratto fosse un elemento di forza del governo: è la modalità più lineare e trasparente per dar vita a un governo tra due distinte forze politiche», ha detto Conte durante il suo discorso. Nel quale ha ricordato che il giuramento da presidente del Consiglio sulla Costituzione sarà «sempre il faro della mia azione come premier».

Rispetto l’Ue e farò il massimo per l’interlocuzione

Rispondendo ai giornalisti su un’eventuale procedura di infrazione, Conte ha detto che «nell’interlocuzione con le istituzioni europee non temo niente e nessuno, sia per attitudine comportamentale sia perché rappresento un Paese che ha saldi fondamenti economici». «Ma rispetto le istituzioni europee - ha aggiunto e farò il massimo per interloquire con loro. Se ho problemi li affronto, se no non li creo anticipatamente».

Il premier: sono molto determinato

«Mi impegno molto, sono sempre molto determinato» aveva detto nel pomeriggio Conte, rispondendo ai giornalisti a margine di un evento alla Luiss. Determinazione (anche) a fornire agli alleati di governo un messaggio chiaro, come evidenziato da molti osservatori alla vigilia del “discorso”: o recuperiamo un metodo fatto di condivisione e unità di intenti, dopo settimane di campagna elettorale permanente, o non si può più andare avanti. E si apre la porta alla crisi politica e alla prospettiva di nuove elezioni.

Rimandato il vertice sullo sblocca cantieri

Prima del discorso si sarebbe dovuta svolgere una riunione sul decreto sblocca cantieri, convocata dallo stesso Conte. per fare chiarezza sull’emendamento che il Carroccio ha presentato al Senato per sospendere per due anni il codice degli appalti. Ma il vertice è stato rimandato a dopo il discorso del premier. Sono stati invitati, oltre ai capigruppo gialloverdi, i relatori, i viceministri Laura Castelli e Massimo Garavaglia, i ministri Riccardo Fraccaro e Danilo Toninelli. Assente, invece, il vicepremier Matteo Salvini.





