Il senso di Francesco per la politica

Si raccomanda: non riferite che il Papa dice che la politica (italiana) è corrotta. Anche se un po’ lo dice, e di certo lo pensa. Ma quello che davvero pensa è che la corruzione nell’esercizio di incarichi elettivi è una malattia universale. E che chi fa politica non debba seminare odio e paura. C’è poco altro da aggiungere, in definitiva. Francesco arriva dall’Argentina, terra fiera e forte ma anche tribolata da miseria e da cattiva politica, e l’Italia alla fine gliela ricorda. E non solo ora di forti venti sovranisti e populisti, le cose non erano molto diverse con altri colori al governo.

«La politica non semini odio e paura»

Lo ha sempre detto: della politica – specie quella italiana – non capisce molto («devo studiarla…»), legge qualcosa e basta, ma lascia ai vescovi il compito di parlare con i politici locali. «Io non ho ricevuto nessuno del governo, eccetto il premier Conte che ha fatto richiesta come da protocollo. È stata una bella udienza, di un’ora. È un uomo intelligente, professore, sa ciò di cui parla. Dai vicepremier (Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ndr) e da altri ministri non ho ricevuto richieste di udienza». Cosa bisogna fare, da cattolici, allora? «Dobbiamo aiutare i politici a essere onesti, a non fare campagna con bandiere disoneste – la calunnia, la diffamazione, gli scandali … E tante volte, seminare odio e paura: questo è terribile. Una politica, un politico mai, mai deve seminare odio e paura. Soltanto speranza. Giusta, esigente: ma speranza. Perché deve condurre il Paese, e non dargli paura».

«Gli italiani si uniscano e siano leali»

Il Papa parla nel volo aereo di ritorno dal viaggio di giorni in Romania, terra di confine dell’Europa, nazione Ue di migranti dentro l’Unione, e richiama la necessità, che l’Europa torni ad esse quella dei padri fondatori, specie ora che si forma il nuovo parlamento e si dovrà creare un nuovo governo. E dice che la consapevolezza che il ritorno ai grandi ideali fondanti dell’Europa unita si presenta come una strada ardua. Quindi non si addentra nella polemica sui rosari salviniani: «Non sono entrato in queste notizie delle propagande, come ha fatto un partito la propaganda elettorale o un altro. Dire un’opinione su atteggiamenti di una campagna elettorale di uno dei partiti senza informazione, così, sarebbe molto imprudente da parte mia. Io prego per tutti, perché l’Italia vada avanti, perché gli italiani si uniscano e siano leali. Anche io sono italiano perché sono figlio di emigranti italiani: nel sangue sono italiano. I miei fratelli, tutti hanno la cittadinanza. Io non ho voluto averla perché nel tempo che l’hanno acquisita io ero vescovo, e io ho detto: “No, il vescovo dev’essere della patria”, e non ho voluto prenderla. E per questo non la ho».

La malattia universale della corruzione

Ma il macigno della corruzione resta, e ne parla rispondendo alla domanda sulla politica italiana, anche se «c’è nella politica di tanti Paesi – tanti – la malattia della corruzione: dappertutto». E si raccomanda: «Non dite domani che il Papa ha detto che la politica italiana è corrotta: no. Io ho detto che una delle malattie della politica, dappertutto, è scivolare sulla corruzione… è universale. Per favore, eh? Non fatemi dire quello che non ho detto». Ma fa un esempio terribile: «Una volta mi hanno detto come sono i patti politici: figurati una riunione di nove imprenditori al tavolo; discutono per mettersi d’accordo sullo sviluppo delle loro imprese e alla fine, dopo ore e ore e ore e caffè e caffè e caffè, si mettono d’accordo. Hanno preso il verbale, fanno il riassunto, lo leggono … d’accordo? D’accordo. Mentre lo fanno stampare prendono un whiskey per festeggiare e poi incominciano a girare le carte per firmare l’accordo. Nel momento che girano le carte, sotto il tavolo, io e quello … ne faccio un altro sotto il tavolo. Questo è corruzione politica, che si fa un po’ dappertutto».

«Liberarsi dal dilagante potere dei centri dell’alta finanza»

Un viaggio, il trentesimo del suo pontificato, che arriva dopo le elezioni europee, quindi, e che coglie quindi per tracciare anche una sorta di road map per il futuro dell'Europa e del mondo. Nel discorso alle autorità politiche ha detto che l’attenzione agli ultimi rappresenta «la migliore verifica della reale bontà del modello di società che si viene costruendo». Quanto più infatti una società «si prende a cuore la sorte dei più svantaggiati», ha osservato Francesco, «tanto più può dirsi veramente civile». Per arrivare a questo servono anima e cuore liberi «dal dilagante potere dei centri dell’alta finanza», nella «consapevolezza della centralità della persona umana e dei suoi diritti inalienabili». Non è certo la prima volta che il Papa mette il dito su una delle piaghe del nostro tempo, un sistema economico-finanziario che ha posto al centro il “dio denaro” e lo idolatra, invece di avere al centro le donne e gli uomini che lavorano. Parole che si rintracciano nella sua pastorale “economica” e che descrivono il malessere vissuto da tanti popoli nei confronti di poteri e strutture avvertite sempre più invadenti e disumane.

La riscoperta delle radici europee non sia un elemento “identitario”

Un campanello d’allarme per un’Europa che sembra talvolta dimenticare la cura delle persone, e che invece dovrebbe essere più vicina a quell’anima dei popoli citata dal Papa. Il Papa ha invitato i cristiani ad «ascoltare insieme il Signore», soprattutto in questi tempi «nei quali le strade del mondo hanno condotto a rapidi cambiamenti sociali e culturali. Dello sviluppo tecnologico e del benessere economico hanno beneficiato in molti, ma i più sono rimasti inesorabilmente esclusi, mentre una globalizzazione omologante ha contribuito a sradicare i valori dei popoli, indebolendo l’etica e il vivere comune, inquinato, in anni recenti, da un senso dilagante di paura che, spesso fomentato ad arte, porta ad atteggiamenti di chiusura e di odio». E infine un appello: la riscoperta delle radici, dei valori comuni e del sogno dei Padri fondatori dell'Europa, non rappresentano un elemento “identitario” che crea separazione e nuovi muri. Sono invece un patrimonio nascosto da dissotterrare per creare legami nuovi, capacità di accoglienza e di integrazione vera.

