Bonus ombrellone per chi partorisce negli ospedali del Veneto orientale

Un bonus per le neo mamme e i loro bebè per un ombrellone e due lettini per due settimane da sfruttare per l’estate negli stabilimenti balneari di alcune delle spiagge più famose del litorale veneto: da Bibione a Caorle, da Eraclea a Jesolo. Unica condizione: partorire in uno dei punti nascita dell’azienda sanitaria del Veneto orientale. Che ha appena lanciato questa insolita iniziativa in collaborazione con Unionmare Veneto (l'associazione dei gestori degli stabilimenti balneari) e il sostegno della banca San Biagio Veneto Orientale.

GUARDA IL VIDEO - Bonus ombrellone per le neomamme da Jesolo a Bibione

L’obiettivo di questa iniziativa - «Vieni a partorire nel Veneto Orientale e ti regaliamo il mare» è lo slogan scelto - è quello di aumentare il numero di nascite in queste strutture sanitarie favorendo allo stesso tempo ancora di più l’attrattività di questo territorio ricompreso nell’azienda sanitaria più turistica d'Italia, che vanta un litorale di quasi 80 chilometri di spiagge attrezzate per oltre 4 milioni di arrivi ogni anno e 25 milioni di presenze turistiche. In pratica dal 1 giugno l'azienda sanitaria locale del Veneto Orientale, mette a disposizione delle mamme che partoriscono nei due punti nascita del territorio– – San Donà di Piave e Portogruaro - anche un voucher per usufruire gratuitamente per due settimane di un ombrellone e due lettini negli stabilimenti balneari di Bibione, Caorle, Eraclea e Jesolo. Il bonus per le neomamme che partoriranno negli ospedali del territorio sarà valido anche per tutta la stagione estiva 2020. Basterà prenotare il periodo richiesto con almeno due settimane di anticipo.

Insieme al voucher i reparti maternità di Portogruaro e San Donà consegneranno ai neogenitori anche un opuscolo con consigli e istruzioni per l'esposizione al sole, i vantaggi dell'ambiente marino nei primi mesi di vita, le precauzioni da adottare. «Il beach-pass per le neo-mamme - spiega l'assessore regionale alla sanità e al sociale , Manuela Lanzarin - è una ulteriore iniziativa che conferma e avvalora la dimensione inclusiva e sociale del turismo sulle nostre spiagge e , in particolare, la vocazione dell'Ulss del Veneto Orientale, che ha la sua ragion d'essere proprio nella specificità del territorio, primo arenile d'Italia, e nella sua forte attrattività turistica» . Questo progetto arricchisce i servizi di accoglienza già messi in campo da anni dal litorale veneto nei confronti delle persone con difficoltà motorie o con disabilità. Per il direttore generale dell'Ulss 4 Veneto Orientale, Carlo Bramezza, il bonus ombrellone va inteso come un servizio alle famiglie del territorio, perché «tutte le neomamme, anche chi ha più difficoltà, possano godere non solo dell'assistenza sanitaria nel momento del parto e dei primi mesi di vita del neonato, ma anche dei benefici del sole e del mare sotto casa».



© Riproduzione riservata