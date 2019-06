Chiara Ferragni, come funzionano le aziende della influencer più famosa d’Italia

L’era della influencer economy ha creato autentiche star del web. E Chiara Ferragni è la numero uno, tanto in Italia, quanto all’estero. Tanto che la sua macchina imprenditoriale è diventato un case study ad Harvard. Oggi è amministratrice delegata delle sue due società: Serendipity Srl e Tbs Crew Srl. Per la verità aziende a bassa redditività, anche se il personale è in aumento. La Serendipity nel 2017 ha registrato un fatturato di 1,68 milioni di euro e 273mila euro di utili (l’anno prima 1,44 milioni di fatturato e 4.926 euro di utili). La Tbs Crew srl nel 2016 ha avuto un fatturato di 3,2 milioni e un utile di 6mila euro (l’anno prima fatturato di 1,9 milioni e 174mila euro di utili).



Da studentessa della Bocconi a star del web

Nel 2009 la Ferragni, studentessa cremonese iscritta alla Bocconi, fonda The blond salad. È un blog su abbigliamento e consigli di viaggio che oggi conta 781mila follower. Anche se il core dell'attività social della influencer è su Instagram, dove il suo account ufficiale ha 16,6 milioni di follower. Quello del suo brand di abbigliamento chiaraferragnicollection conta 1 milione di follower

E anche Matilda - il cane di Chiara Ferragni - ha il suo seguito sui sociale: su Instagram ha 306mila follower e 40mila interazioni a post.



Nel 2011 Vogue la incor0na “Blogger of the moment

Nel 2011 Vogue l'ha incoronata “Blogger of the Moment”, con oltre 1 milione di visite sul blog e 12 milioni di impression mensili. È del 2012 il suo primo post su Instagram, stretta in un abbraccio al suo amatissimo cane. L'anno dopo è già nella classifica delle 500 personalità della fashion industry. Nel 2015 Forbes la inserisce nella lista dei top 30 sotto i 30 anni. Ad aprile 2015 è la prima fashion blogger cover girl su Vogue. Nel 2017 per Forbes è l'infuencer più influente del mondo.



Il matrimonio mediatico con Fedez da 67 milioni di interazioni

È subito topic trend anche la nascita del figlio Leone il 19 marzo 2018 a Los Angeles. Qualche mese dopo, a settembre, il matrimonio di Chiara e Fedez diventa mediatico: un “sì” con 67 milioni di interazioni. L'unione dei #TheFerragnez ha un Media impact value da 36 milioni di dollari. Il calcolo arriva da Launchmetrics, società di monitoraggio e analisi dei dati web, che grazie a un algoritmo, trasforma la viralità in un valore economico.

L’oro blu dell’acqua Ferragni

E nell'ottobre 2018 anche l’acqua si trasforma in oro blu. L’Evian griffata Ferragni va a ruba nonostante costi da 6 a 11 euro a bottiglia (spedizione esclusa). L’acqua è sempre quella della fonte di Evian-les-Bains, imbottigliata dopo il filtraggio naturale in un ghiacciaio delle Alpi Francesi. Ma il packaging con il celebre logo dell’influencer spopola. É come re Mida: trasforma in oro ciò che tocca. Musa di Lancôme, icona di stile, spopola sul web. E i suoi follower sono fedelissimi. L’ultima impennata dei trend social arriva con il bonus da 3.400 euro che ha concesso il 3 giugno ai dipendenti.

