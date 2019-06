Di Maio: saremo responsabili. Salvini: taglio tasse per ridurre debito

«Noi siamo persone serie, l'Italia è un paese serio, che rispetta la parola data. Quindi andremo in Europa e ci metteremo seduti al tavolo con responsabilità, non per distruggere, ma per costruire». È la prima reazione alla presa di posizione di Bruxelles sui conti pubblici italiani in un post del vicepremier e ministro Luigi Di Maio. A metà mattinata l’annuncio della Commissione Ue di voler proporre la procedura per debito eccessivo contro l’Italia. Una scelta «giustificata», secondo l'organismo, perché la regola del debito «non è stata rispettata» nel 2018, nel 2019 e non lo sarà nel 2020.

«L'unico modo per ridurre il debito creato in passato - afferma Matteo Salvini - è tagliare le tasse (Flat Tax) e permettere agli italiani di lavorare di più e meglio. Con i tagli, le sanzioni e l'austerità sono cresciuti debito, povertà, precarietà e disoccupazione, dobbiamo fare il contrario. Non chiediamo i soldi degli altri, vogliamo solo investire in lavoro, crescita, ricerca e infrastrutture. Sono sicuro che a Bruxelles rispetteranno questa volontà».

Anche Palazzo Chigi, con una nota, risponde alla Commissione. «L’Italia rispetterà il patto di stabilità, il governo intende continuare a dialogare con la Commissione» scrive l’esecutivo, spiegando che «nel Rapporto sul Debito inviato alla Commissione, il Governo ha presentato una serie di giustificazioni (i cosiddetti fattori rilevanti) per il mancato rispetto della riduzione del rapporto debito/PIL nel 2018». E che «in chiave prospettica - aggiunge - sono state fornite stime e valutazioni che indicano che nell'anno in corso l'Italia rispetterà̀ i dettami del Patto di Stabilità e Crescita».

«Partendo dalla previsione del Def - scrive ancora Palazzo Chigi - il monitoraggio più̀recente delle entrate evidenzia maggiori entrate tributarie e contributive per 0,17 punti di Pil e maggiori entrate non tributarie per ulteriori 0,13 punti. Il beneficio netto per il bilancio sarebbe dunque di circa 0,2 punti e condurrebbe la stima di deficit al 2,2 per cento del Pil. La minore spesa ragionevolmente risulterà pari ad un ulteriore 0,07% del Pil e l'indebitamento netto si attesterebbe al 2,1% del Pil».

«Quota 100 non si tocca e, sia chiaro, le pensioni degli italiani non si toccano!», esplicita il leader pentastellato. «Lasciatemi dire che come sento parlare di doveri, mi piacerebbe sentir parlare anche di diritti. Diritti degli italiani e delle loro famiglie! Non chiedo tanto: diritti! Che tradotto significa la possibilità di

aiutare le famiglie, le imprese, le scuole, la nostra sanità. Quindi rimbocchiamoci le maniche tutti. E con "tutti", intendo anche Bruxelles!», scrive ancora il vice presidente del Consiglio. «Ora si parla tanto di questa possibile procedura di infrazione e sapete cosa riguarda? Riguarda il debito prodotto dal Partito democratico nel 2017 e 2018. Noi la prendiamo seriamente, ma non possiamo fare finta di non sapere che ci sono Paesi europei che in questi anni, per risollevare la loro economia, hanno fatto molto più deficit di quanto consentito dai Trattati. E non sono andati incontro a nessuna sanzione!».

Ma la decisione apre il fuoco concentrico delle critiche da parte delle opposizioni. Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, «l'Europa conferma quello che sapevamo. In dodici mesi, sono aumentati i debiti, è calata la crescita e gli italiani rischiano. Un vero capolavoro...». «A prescindere dalla procedura di infrazione, è evidente che la politica economica del governo di larghe intese tra Lega e Movimento 5 Stelle non ha funzionato. Il prodotto interno lordo non cresce come promesso, la disoccupazione resta a due cifre e l'idea di mettere insieme le mele con le pere si è rivelata fallimentare», dichiara in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia. «Serve un'azione decisa sul fronte economico che questo governo non sembra per ora capace di intraprendere. Compromessi al ribasso come quello sullo sblocca-cantieri, o su altri temi che verranno, sono un punto di estrema debolezza di questo governo. Le forze di maggioranza possono continuare a tenere la benda agli occhi finché ritengono, ma se vanno avanti di questo passo dovranno pagare un conto salato anche in termini elettorali».

