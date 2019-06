Fincantieri fabbrica navi di lusso: nuova commessa per le crociere Coral

Fincantieri spinge sul segmento lusso. La sua controllata Vard Holdings Limited (Vard), fra le principali società al mondo per la progettazione e costruzione di navi speciali, ha firmato un contratto con la società armatrice australiana Coral Expeditions per la progettazione e la costruzione di una seconda nave da crociera di lusso di piccole dimensioni (expedition cruise vessel). L'unità realizzata dal gruppo guidato da Giuseppe Bono avrà il nome di “Coral Geographer”, gemella di “Coral Adventurer” entrata nella flotta dell'armatore lo scorso aprile, e la sua consegna è prevista per l’ultimo trimestre del 2020, sempre nel cantiere Vard di Vung Tau in Vietnam.

Una nave “gemella”

Come la prima unità della classe, “Coral Geographer” sarà lunga 93,4 metri, potrà ospitare a bordo 120 passeggeri, e sarà progettata da Vard Design in Norvegia in stretta collaborazione con Coral Expeditions. Sono quindici le navi costruite finora dal gruppo e dalla sua controllata in questo segmento che sta conoscendo un significativo sviluppo. Giusto qualche mese fa Fincantieri ha annunciato la firma dei contratti definitivi per un valore superiore ai 2 miliardi per la costruzione di quattro navi da crociera di lusso con Msc.

Il maxi-contratto con Msc

Le quattro unità per Msc avranno tutte una stazza lorda di circa 64mila tonnellate e saranno caratterizzate dalle soluzioni marittime di prossima generazione e delle più recenti tecnologie per la tutela dell'ambiente. Ognuna sarà dotata di 481 suite e da un design altamente innovativo, e introdurranno soluzioni all’avanguardia per il comfort e il relax degli ospiti. La prima delle quattro navi extra-lusso verrà consegnata nella primavera del 2023. Le altre tre entreranno in servizio una all’anno nei successivi tre anni fino al 2026.

