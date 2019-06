Viaggi gratis in Europa per 20mila under 18, arrivano i pass Interrail

Sono 20mila gli under 18 europei che da agosto potranno viaggiare gratis in Europa con i biglietti offerti da DiscoverEu, iniziativa della commissione Ue giunta quest'anno alla sua terza edizione. Un viaggio che potrà durare fino a un mese e durante il quale i ragazzi - selezionati tra quasi 95mila candidati di tutti i paesi dell'Unione - potranno diventare “ambasciatori” del progetto della Commissione, postando foto sui social e raccontando le loro avventure in giro per il Vecchio Continente.

Un mese in giro per l’Europa

I vincitori dei pass gratuiti, spiega Bruxelles, saranno presto contattati in modo da poter organizzare il viaggio, della durata massima di 30 giorni, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2019 e il 31 gennaio 2020. I ragazzi potranno viaggiare da soli o in gruppo, spostandosi prevalentemente in treno. In casi eccezionali si potranno usare altri mezzi, aereo compreso, così da favorire anche i giovani che vivono in zone isolate o sulle isole.

Ambasciatori sui social

La condivisione delle esperienze attraverso i social – Instagram, Facebook eTwitter – sarà uno dei compiti affidati ai giovani viaggiatori, che in qualità di ambasciatori saranno invitati anche a partecipare agli incontri DiscoverEu in giro per l'Europa. I “meet up”, sottolinea Bruxelles, saranno un'occasione per approfondire i temi della sostenibilità ambientale e del patrimonio culturale. Il primo appuntamento è per il 12 e 13 luglio a Nijmegen, in Olanda.

«In un anno oltre 275mila giovani europei hanno presentato la domanda per DiscoverEu e 50mila si sono aggiudicati un pass gratuito» dice il commissario Ue per l'Istruzione, Tibor Navracsics, che si dice «orgoglioso» della crescente partecipazione dei ragazzi che «esplorano la ricchezza della nostra storia e della nostra cultura e fanno nuove amicizie oltre confine».

Entro la fine dell'anno la Commissione Ue lancerà un nuovo round del progetto, con in palio altri 20mila biglietti gratis.

