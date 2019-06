Ballottaggi, l’elettore del M5S si riavvicina al centro-sinistra

Come si sono comportati gli elettori delle città al voto nei ballottaggi di domenica rispetto al recente voto per le europee del 26 maggio scorso? L’analisi dei flussi elettorali per cinque città (Forli, Ferrara, Campobasso, Livorno e Cremona) effettuata da Roberto D'Alimonte e Aldo Paparo per il Cise ci dà subito qualche elemento di analisi interessante: la fedeltà piuttosto alta dell’elettorato del Pd, che non si è rifugiato nell’astensione e solo in numero quasi irrilevante ha scelto il candidato del centrodestra al secondo turno; la tendenza più alta verso l’astensione da parte dell’elettore che alle europee ha votato per la Lega; la mobilità dell’elettorato dei 5 Stelle, che dopo un anno di governo con la Lega torna a scegliere in alcuni casi il candidato del centrosinistra al ballottaggio invece di sommare il proprio voto al centrodestra.

Le (ex) roccaforti rosse

A Forlì, ad esempio, conquistata dal centrodestra con Gian Luca Zattini, gli elettori del Pd sono tornati tutti al voto per il ballottaggio e per il 92% hanno confermato la loro scelta di appartenenza mentre ben il 21% degli elettori che alle europee avevano scelto Lega hanno preferito starsene a casa. Quanto agli elettori pentastellati, esclusi dal ballottaggio, la maggior parte sono rimasti a casa (58%) mentre il 17% ha scelto il candidato del centrosinistra e il 25% è confluito sul vincente Zattini.

Un quadro simile a Ferrara, altra roccaforte rossa strappata dal centrodestra a trazione leghista al Pd e ai suoi alleati con Alan Fabbri. Qui gli elettori del Pd hanno “tradito” nell'11% dei casi (2% ha votato Fabbri mentre il 9% è rimasto a casa) mentre il 14% di chi aveva votato Lega il 26 maggio si è astenuto al ballottaggio. Astensione forte anche tra l’elettorato dei 5 stelle (28%) mentre il resto si è diviso tra il candidato del centrosinistra (28%) e il vincente Fabbri (40%).



Pd vince dove l’elettore leghista si astiene e quello del M5s si divide

Che cosa è accaduto invece nelle città dove non ha vinto il centrodestra a trazione leghista? Nel caso di Cremona il traino del vincente Gianluca Galimberti ha trascinato anche una parte del voto leghista: il 23% di chi aveva scelto Lega il 26 maggio lo ha votato, mentre il 27% è rimasto a casa. Fedelissimo l'elettorato del Pd (solo l'1% ha votato il candidato del centrodestra e solo l'1% è rimasto a casa). Mentre l’elettorato del M5s ha contribuito alla vittoria di Galimberti in maniera determinante: il 47% lo ha votato a fronte di un 32% rimasto a casa (il candidato del centrodestra è stato scelto dal 21% degli elettori pentastellati).

A Livorno, città perduta dal M5s dopo 5 anni di amministrazione controversa e riconquistata dal centrosinistra, la delusione dell’elettorato pentastellato si è riversata soprattutto nell’astensione (64%) mentre il 26% ha scelto il vincente Salvetti e solo il 10% il candidato del centrodestra. Quanto agli elettori leghisti, sono rimasti a casa nel 16% dei casi e il 9% di loro ha votato Salvetti.



Il caso Campobasso

Diverso il caso di Campobasso, unica città conquistata al ballottaggio dal M5S (il centrosinistra ne è rimasto escluso): in questo caso a determinare il voto sono stati gli elettori del Pd, che nell’83% dei casi hanno votato il vincente Gravina mentre solo nel 17% dei casi sono rimasti a casa (i voti per il candidato di centrodestra sono stati pari a zero). Qui ha influito anche la forte astensione dell’elettorato che il 26 maggio aveva scelto Lega, evidentemente non convinto dal canddiato D'Alessandro: il 62%.Il caso di Campobasso dimostra che l'elettorato del Pd, quando non può confermare la fedeltà al suo partito, si riversa massicciamente sul candidato pentastellato, evidentemente percepito come più di sinistra e come argine alla destra salviniana.

La delusione degli elettori del M5s, che (in parte) tornano a sinistra

Ma la novità di questo turno di ballottaggio sembra essere il comportamento degli elettori del M5s: mentre alle amministrative di 5 anni fa i voti pentastellati erano soprattutto in funzione anti-Pd e si andavano a sommare con quelli della Lega, dopo un anno di governo giallo-verde gli elettori grillini sembrano molto in sofferenza rispetto all'alleanza con la destra di Salvini e lo dimostrano riversando parte importante dei loro voti sul candidato di centrosinistra. Si parla molto, nei palazzi, della possibile futura alleanza tra Pd e M5s in funzione antisalviniana. Ma in attesa che la politica trovi le sue forme sembra che gli elettori si stiano già organizzando per conto loro.

AMMINISTRATIVE, I FLUSSI DEL VOTO A FORLÌ

Fonte: Cise

Voto

ballottaggio comunali 2019 Voto europee 2019 Totale La Sinistra PD Europa Verde Più Europa FI FDI Lega M5S Altri Non voto Calderoni (CSX) 0,3 20,7 0,7 1,2 0,0 0,6 0,0 1,4 0,9 0,9 26,7 Zattini (CDX) 0,0 1,7 0,4 1,0 3,7 2,4 17,3 2,1 1,6 0,0 30,2 Non voto 0,8 0,0 0,8 0,0 1,0 0,0 4,7 5,0 0,0 30,8 43,1 Totale 1,1 22,4 1,9 2,2 4,7 3,0 22,0 8,5 2,5 31,8 100

La Sinistra PD Europa Verde Più Europa FI FDI Lega M5S Altri Non voto Calderoni (CSX) 26% 92% 37% 56% 0% 20% 0% 17% 35% 3% Zattini (CDX) 0% 8% 20% 44% 79% 80% 79% 25% 65% 0% Non voto 74% 0% 43% 0% 21% 0% 21% 58% 0% 97% Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

La Sinistra PD Europa Verde Più Europa FI FDI Lega M5S Altri Non voto Totale Calderoni (CSX) 1% 77% 3% 5% 0% 2% 0% 5% 3% 3% 100% Zattini (CDX) 0% 6% 1% 3% 12% 8% 57% 7% 5% 0% 100% Non voto 2% 0% 2% 0% 2% 0% 11% 12% 0% 72% 100%

AMMINISTRATIVE, I FLUSSI DEL VOTO A FERRARA

Fonte: Cise

Voto

ballottaggio comunali 2019 Voto europee 2019 Totale LeU PD CS solo cand Alleati PD NCI FI CD solo cand FDI Lega M5S Altri Non voto Modonesi (CSX) 3,4 13,7 1,3 4,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 3,2 0,8 0,0 26,8 Fabbri (CDX) 0,0 3,0 0,8 0,2 0,0 5,4 0,2 2,7 15,0 7,1 0,6 0,0 35,1 Non voto 0,0 1,7 0,1 0,0 0,2 2,1 0,4 0,0 2,3 7,5 1,0 22,8 38,2 Totale 3,4 18,4 2,2 4,4 0,3 7,7 0,6 2,7 17,3 17,8 2,4 22,8 100

LeU PD CS solo cand Alleati PD NCI FI CD solo cand FDI Lega M5S Altri Non voto Modonesi (CSX) 100% 74% 57% 94% 52% 2% 0% 0% 0% 18% 32% 0% Fabbri (CDX) 0% 16% 36% 6% 0% 71% 37% 100% 87% 40% 25% 0% Non voto 0% 9% 7% 0% 48% 27% 63% 0% 13% 42% 43% 100% Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

LeU PD CS solo cand Alleati PD NCI FI CD solo cand FDI Lega M5S Altri Non voto Totale Modonesi (CSX) 13% 51% 5% 16% 1% 0% 0% 0% 0% 12% 3% 0% 100% Fabbri (CDX) 0% 9% 2% 1% 0% 16% 1% 8% 43% 20% 2% 0% 100% Non voto 0% 4% 0% 0% 0% 6% 1% 0% 6% 20% 3% 60% 100%

AMMINISTRATIVE, I FLUSSI DEL VOTO A LIVORNO

Fonte: Cise

Voto

ballottaggio comunali 2019 Voto europee 2019 Totale La Sinistra PD Europa Verde Più Europa FI FDI Lega M5S Altri Non voto Salvetti (CSX) 1,5 21,0 0,5 0,9 0,0 0,1 1,5 2,7 2,9 0,0 30,9 Romiti (CDX) 0,0 1,0 0,4 0,6 1,6 1,3 11,7 1,0 0,0 0,4 17,9 Non voto 0,6 0,0 1,2 0,3 1,0 1,2 2,5 6,6 0,7 37,0 51,2 Totale 2,0 22,0 2,0 1,7 2,6 2,6 15,8 10,3 3,6 37,4 100

La Sinistra PD Europa Verde Più Europa FI FDI Lega M5S Altri Non voto Salvetti (CSX) 72% 96% 23% 52% 0% 2% 9% 26% 79% 0% Romiti (CDX) 0% 4% 18% 32% 61% 51% 74% 10% 0% 1% Non voto 28% 0% 59% 16% 39% 46% 16% 64% 21% 99% Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

La Sinistra PD Europa Verde Più Europa FI FDI Lega M5S Altri Non voto Totale Salvetti (CSX) 5% 68% 1% 3% 0% 0% 5% 9% 9% 0% 100% Romiti (CDX) 0% 5% 2% 3% 9% 8% 65% 6% 0% 2% 100% Non voto 1% 0% 2% 1% 2% 2% 5% 13% 1% 72% 100%

AMMINISTRATIVE, I FLUSSI DEL VOTO A CAMPOBASSO

Fonte: Cise

Voto

ballottaggio comunali 2019 Voto europee 2019 Totale La Sinistra PD Europa Verde Più Europa FI FDI Lega M5S Altri Non voto D'Alessandro (CDX) 0,2 0,0 0,0 0,3 4,5 2,2 5,3 1,2 2,9 0,0 16,6 Gravina (M5S) 1,0 9,7 1,0 0,9 0,0 1,6 0,1 18,4 0,0 4,6 37,3 Non voto 0,1 1,9 0,0 0,0 4,2 0,0 8,7 0,0 1,0 30,2 46,2 Totale 1,3 11,7 1,0 1,2 8,7 3,8 14,2 19,5 3,9 34,8 100,0

La Sinistra PD Europa Verde Più Europa FI FDI Lega M5S Altri Non voto D'Alessandro (CDX) 13% 0% 0% 28% 52% 58% 37% 6% 73% 0% Gravina (M5S) 77% 83% 100% 72% 0% 42% 1% 94% 0% 13% Non voto 10% 17% 0% 0% 48% 0% 62% 0% 27% 87% Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

La Sinistra PD Europa Verde Più Europa FI FDI Lega M5S Altri Non voto Totale D'Alessandro (CDX) 1% 0% 0% 2% 27% 13% 32% 7% 17% 0% 100% Gravina (M5S) 3% 26% 3% 2% 0% 4% 0% 49% 0% 12% 100% Non voto 0% 4% 0% 0% 9% 0% 19% 0% 2% 65% 100%





AMMINISTRATIVE, I FLUSSI DEL VOTO A CREMONA

Fonte: Cise

Voto

ballottaggio comunali 2019 Voto europee 2019 Totale La Sinistra PD Europa Verde Più Europa FI FDI Lega M5S Altri Non voto Galimberti (CSX) 1,2 17,9 0,8 0,8 0,1 0,0 5,5 2,9 0,4 1,0 30,5 Malvezzi (CDX) 0,1 0,2 1,0 0,2 6,0 2,2 12,1 1,3 0,0 0,9 24,0 Non voto 0,0 0,2 0,0 0,9 0,3 2,4 6,3 2,0 2,1 31,3 45,5 Totale 1,3 18,3 1,7 1,9 6,4 4,6 23,9 6,2 2,4 33,2 100,0

La Sinistra PD Europa Verde Più Europa FI FDI Lega M5S Altri Non voto Galimberti (CSX) 89% 98% 43% 44% 2% 0% 23% 47% 15% 3% Malvezzi (CDX) 11% 1% 57% 10% 93% 48% 51% 21% 1% 3% Non voto 0% 1% 0% 46% 4% 52% 27% 32% 84% 94% Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

La Sinistra PD Europa Verde Più Europa FI FDI Lega M5S Altri Non voto Totale Galimberti (CSX) 4% 59% 2% 3% 0% 0% 18% 9% 1% 3% 100% Malvezzi (CDX) 1% 1% 4% 1% 25% 9% 50% 5% 0% 4% 100% Non voto 0% 1% 0% 2% 1% 5% 14% 4% 5% 69% 100%

