Decreto sicurezza bis: in vigore da sabato con le multe alle navi Ong

È stato pubblicato in serata in Gazzetta Ufficiale - dopo la firma del capo dello Stato Sergio Mattarella - il decreto sicurezza bis voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il provvedimento entrerà in vigore sabato. In diciotto articoli, il testo contiene disposizioni in materia di contrasto all’immigrazione illegale, di ordine pubblico, di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Tra i punti centrali - e oggetto di numerose limature, fino a far sparire il riferimento ai migranti soccorsi in mare presente nelle prime bozze del dl - le multe da 10mila a 50mila euro per il comandante della nave che non rispetta il divieto di ingresso nelle acque territoriali. In caso di reiterazione del reato è prevista la confisca della nave. La misura - pur non esplicitandolo - punta a colpire le navi delle ong che soccorrono i migranti. La norma potrebbe dunque già da domani essere applicata alla Sea Watch 3 - attualmente a sud di Lampedusa con 52 persone soccorse a bordo - se tentasse di entrare nelle acque territoriali italiane.

