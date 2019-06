Zeffirelli politico: anti-comunista, amico di Berlusconi e «tifoso» di Renzi

La musica, il teatro, il cinema. Ma anche la politica. Nella vita di Franco Zeffirelli, morto nella sua dimora romana sulla via Appia a Roma a 96 anni, c’è stato spazio anche per l’impegno politico. «Appena mi affacciai al “mondo”, io dissi di no subito al Moloch comunista. E divenni così un raro esemplare di cocciuto superstite che sognava una cultura liberale» raccontava nei primi anni Duemila. Una scelta dalla quale lo scenografo e regista faceva discendere l’«ostilità bestiale» in Italia nei confronti della sua opera da parte della sinistra nel corso della sua lunga carriera. Perché «il comunismo ha saputo penetrare capillarmente nei gangli dell’intellighenzia occidentale. Pochissimi hanno saputo resistere, con coerenza a questo virus». Tra questi il maestro fiorentino includeva ovviamente se stesso.

Senatore azzurro

Si spiega anche così la scelta di accettare la candidatura a senatore con la neonata Forza Italia che gli offrì l’amico Silvio Berlusconi. «Se nel 1994 - ricordò a dieci anni di distanza - lui non scendeva in campo erano guai seri. Saremmo diventati un paese comunista senza più comunisti nemmeno in Russia. C’era una situazione da ghigliottina». Rimase in carica per due legislature e un totale di sette anni. Nel 2001 decise di non ripresentarsi (risultò tra i parlamentari più assenteisti) e paragonò la sua esperienza parlamentare a quella di «un innamorato che regala a una donna un meraviglioso collier di diamanti e poi vede la signora che se lo rivende».

Il legame con Berlusconi

L’amicizia con il Cavaliere (proprietario della villa romana dove Zeffirelli viveva da anni) non è mai venuta meno. Nell’agosto del 2013 l’ex premier venne condannato in via definitiva per frode fiscale e il regista (al tempo già novantenne e costretto su una sedie a rotelle) si presentò alla manifestazione di solidarietà in via del Plebiscito nonostante il caldo sfiancante dell’estate romana: i due si abbracciarono commossi e piansero. «Ha ragione Berlusconi: continuiamo a vivere sotto una dittatura profonda, incorreggibile, della sinistra italiana, fiorita spudoratamente dopo la guerra a colpi di ricatti e calunnie».

La Pira e la resistenza

Eppure Zeffirelli si sentiva di sinistra. «Sinistra moderata, si intende. Quella che ha fatto riferimento a un certo mondo cattolico». Il suo battesimo politico risale al settembre 1943. «Ero uno dei ragazzi del liceo artistico di Firenze. Studiavamo in piazza San Marco, proprio di fronte al convento dove viveva il giovane La Pira, docente di diritto romano all’università». Fu il futuro sindaco fiorentino a spingerlo ad andare in montagna per raggiungere i partigiani: «Ma dai comunisti - raccontava - sono stato quasi ammazzato». Credente («venero il Vangelo») e omosessuale, si opponeva al matrimonio tra persone dello stesso sesso ma non era contrario al riconoscimento delle coppie di fatto. Approvò l’apertura di Romano Prodi ai Pacs e fu quella l’unica volta in cui Zeffirelli fece un’eccezione rispetto all’antipatia che provava nei confronti del Professore bolognese (storico avversario di Berlusconi). Il suo modo di parlare, disse, gli ricordava «il parroco di campagna che incontravo da bambino quando andavo a trovare mia nonna».

La prima elezione mancata

Il regista fiorentino aveva però tentato l’esordio politico proprio con la Democrazia cristiana, stesso partito di riferimento di Prodi: candidato nel 1983 alla Camera nel collegio di Firenze e Pistoia con lo Scudo crociato, «zattera di libertà che ci ha consentito di sopravvivere in questi lunghi anni». Dopo un iniziale diniego, ottenne che sulla scheda elettorale comparisse, accanto al suo nome all’anagrafe Gianfranco Corsi, la dizione “in arte Franco Zeffirelli”, ma le 16.052 preferenze non gli bastarono per farsi eleggere. La rivincita arriverà solo nel ’94 con Forza Italia ma dovrà andare lontano dalla sua città per ottenere il seggio da senatore: collegio 15 di Catania dove vinse con il 56,2% dei voti.

L’omaggio «social» di Matteo Renzi a Franco Zeffirelli (1923-2019)

Il sostegno al «rottamatore»

Negli ultimi anni diceva: «Meno mi immergo nel pentolone della politica italiana e meglio mi sento». Questo non gli impediva di rilasciare i suoi commenti taglienti sui personaggi che la animano. Non sopportava Beppe Grillo («becero comico») e risparmiava solo un «giovane fiorentino» che era stato sindaco della sua città e aveva «intuito il tracollo dei comunisti»: Matto Renzi. «Se fosse il personaggio di un’opera lirica - si prestò al gioco nel 2014 - chi sarebbe? Figaro! Perché è furbo, amico di tutti e dà fregature a tutti... Speriamo ci riesca». Su questo, però, il Maestro restò deluso.

