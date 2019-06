Concorrenza e mercati regolati, in Italia nodo competitività per lotterie e giochi

Sulla concorrenza nei mercati regolati in Italia «c’è ancora molto da fare». Soprattutto in alcuni settori, come quelli del gioco, dove la maggiore regolamentazione implica minore concorrenza e minore competitività. Lo dicono i risultati di una ricerca condotta da Marco Spallone, docente dell’università di Pescara e vice-direttore Casmef (Centro Arcelli per gli Studi Monetari E Finanziari della Luiss), e presentata a Roma insieme con l’ex presidente Antitrust, Antonio Catricalà, in occasione dell’evento “Il Trade off tra concorrenza e regolazione in Italia”.

Regolazione e concorrenza, «potenziale conflitto di interessi»

Lo studio analizza il «potenziale conflitto di interessi» che c’è tra la necessità di regolare i mercati e la concorrenza che deve essere garantita al di là della regolazione. In Ue la tendenza è quella di «continuare a tutelare la concorrenza anche nei contesti regolati», spiega il professor Spallone, sottolineando che in Italia questo approccio «è recepito in maniera formale, ma poi nella sostanza c’è ancora molto da fare». Tanto che, fa notare lo studio, il Global Competitiveness Report 2018 del Wef (World economic forum) mette l’Italia al 31esimo posto nel livello complessivo di concorrenza, ma con punteggi ben più bassi rispetto alla posizione raggiunta nella sezione dedicata ai mercati. Per il Wef scendiamo infatti al 97esimo posto nella valutazione sugli effetti distorsivi di incentivi e tassazione, al 60esimo posto per il livello di competizione nel settore dei servizie e al 112esimo posto nella complessità delle tariffe.

Per agenzie pubbliche concorrenza in secondo piano

Troppo spesso «le agenzie pubbliche dedicate alla supervisione dei mercati regolati - scrive lo studio - mettono la tutela della concorrenza in secondo piano rispetto agli altri loro obiettivi». Mentre «una maggiore attenzione ai temi concorrenziali - si legge ancora - consentirebbe guadagni in efficienza, riducendo il rischio di conflittualità istituzionale». Ciò vale in particolare per il settore del gioco, dove «il regolatore, accanto agli interessi erariali e della salute pubblica - afferma il professor Spallone - deve tutelare anche la libera concorrenza tra i tanti operatori privati» , «evitando l’insorgere di posizioni dominanti». Un esempio citato dallo studio è quello del recente rinnovo della concessione del “Gratta &Vinci”, realizzata «senza l’emissione di nuovi bandi (e quindi senza alcuna gara), dove non solo si è affidato un servizio a un solo operatore, ma lo si è poi rinnovato in automatico».

