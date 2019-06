Airbus supera Boeing nelle vendite di jet a Le Bourget, ma gli affari sono in calo

Airbus ha superato Boeing nella firma di contratti e accordi di vendita di jet commerciali al salone aeronautico di Le Bourget, che si conclude in questo fine settimana dopo sette giorni con affari in calo rispetto agli ultimi anni. È la conseguenza della crisi del 737 Max. Il bireattore prodotto a Seattle non era presente sulla pista dello scalo a Nord di Parigi, però il Max è stato protagonista. Nei colloqui si è quasi sempre discusso se il problema che ha causato il doppio incidente mortale in meno di cinque mesi con 346 vittime (29 ottobre 2018 con Lion Air e 10 marzo 2019 con Ethiopian) sia stato risolto e quando i Max, messi a terra in tutto il mondo da circa metà marzo, potranno ritornare in servizio commerciale.

La sorpresa dei 200 Boeing Max prenotati da Iag

La sorpresa a Le Bourget è stato l’annuncio di una lettera d’intenti, un accordo non vincolante, per la vendita di 200 aerei Boeing 737 Max (dei tipi 8 e 10) firmato il 19 giugno da Boeing con Iag, la società casa madre di cinque compagnie: British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus e Level. È il primo accordo firmato da Boeing per vendere l’aereo al centro del doppio incidente da quando questi velivoli sono stati messi a terra dalle autorità della sicurezza i tutto il mondo. L’ultima a decidere lo stop il 13 marzo è stata l’americana Faa, tra le polemiche perché è stata accusata di atteggiamento benevolo, quasi patriottico, verso il costruttore già nella fase di certificazione del nuovo velivolo e del controverso software Mcas.

A terra 360 Max da metà marzo

Da metà marzo i 360 Max già consegnati alle compagnie sono a terra e sono state sospese le consegne dei velivoli nuovi. Tra l’altro in aprile il velivolo doveva essere consegnato a Ryanair (che in totale ne ha ordinati 120), all’italiana Neos, mentre un’ altra compagnia italiana, Air Italy (però il 49% è di Qatar Airways) ha i 4 Max bloccati, uno dei quali fermato al Cairo.

Accordo d’immagine

La sensazione di molti è che con questo accordo Iag, guidata da un ex pilota di B737, l’irlandese Willie Walsh, abbia teso una mano a Boeing. Del resto l’accordo non è vincolante, non è un contratto, non si sa a quale prezzo i velivoli potrebbero essere acquistati, probabilmente non è stata versata alcuna caparra. Sulla carta il prezzo di listino di 200 737 Max si aggira sui 24 miliardi di dollari, ma il prezzo effettivo dell’eventuale vendita, che di solito non viene rivelato, potrebbe essere molto inferiore. In qualche caso si racconta che gli sconti possono arrivare a dimezzare il prezzo di listino degli aerei. Benché considerata una mossa soprattutto d’immagine, la firma della lettera d’intenti ha comunque risollevato un po’ il morale in casa del numero uno mondiale dell’aerospazio.

Boeing, accordi per 36 miliardi di dollari

In totale tra l’accordo non vincolante per i 200 Max e gli altri contratti firmati da Boeing per la vendita di altri aerei (soprattutto per il 787 Dreamliner e per il 777 cargo) hanno un valore di listino stimato circa 36 miliardi di dollari.

Airbus lancia l’A321 a super lungo raggio

Airbus, giunta a Parigi in vantaggio per le consegne ed ordini di jet nei primi cinque mesi dell’anno, ha annunciato a Le Bourget il lancio dell’A321Xlr (Extra long range), il velivolo di medio raggio che potrà così essere impiegato per voli transatlantici, fino a 4.700 miglia nautiche. Tra i clienti c’è JetBlue, la compagnia americana low cost che dal 2021 ha in programma di fare voli da Boston e New York per Londra, non ha ancora specificato in quale degli scali intorno alla capitale britannica.

Per il gruppo europeo affari per 43,6 miliardi di dollari

Nel complesso il costruttore europeo ha annunciato ordini fermi e accordi non vincolanti di vendita di aerei per un valore di listino di 43,6 miliardi di dollari, secondo stime di Bloomberg. Per la prima volta dal 2016 Airbus dichiara un valore di vendite al salone aeronautico superiore a quello di Boeing.

Aumento della produzione

Il gruppo europeo prevede quest’anno di aumentare la produzione di jet commerciali del 10%, fino a 880-890 aerei, rispetto agli 800 del 2018 che già rappresentavano una crescita dell’11% sul 2017. Se questo obiettivo sarà confermato Airbus nel 2019 sarà il primo costruttore mondiale, perché Boeing, che ha consegnato 806 jet l’anno scorso, ha dovuto ridurre la produzione del velivolo più venduto, il 737 Max, dopo la messa a terra degli aerei e la sospensione delle consegne. Resta l’interrogativo di quando il Max tornerà a volare. Non prima di settembre inoltrato dicono in molti, non prima di fine anno dice il presidente di Emirates, Tim Clark.

