Bankitalia, Angelini nuovo capo della Vigilanza al posto di Barbagallo

Cambio della guardia al Dipartimento della Vigilanza della Banca d'Italia. Il Governatore Ignazio Visco, si legge sul sito internet della Banca, sentito il Direttorio, ha attribuito a Carmelo Barbagallo l'incarico di Funzionario generale per l'alta consulenza al Direttorio in materia di vigilanza bancaria e finanziaria e nei rapporti con il Single Supervisory Mechanism (Ssm, la Vigilanza europea) e ha nominato Paolo Angelini, già vice di Barbagallo, a Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria dell'istituto.

L'incarico a Barbagallo per l'alta consulenza al Direttorio ha decorrenza dal prossimo primo luglio.

Angelini, senese, 61 anni, si è laureato con lode in Economia nella città del Palio ed ha un Ph.D. in Economia conseguito alla Brown University. Dal 1990 al 2011 ha lavorato presso il Servizio Studi della Banca.

Dal 2011 al 2013 ha diretto la Segreteria Tecnica per l'Eurosistema e la Stabilità Finanziaria. Dal 27 gennaio 2014 è Vice Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria. È membro del Comitato Tecnico Consultivo (in seno al Comitato Europeo per il Rischio Sistemico), del Comitato per la Stabilità Finanziaria (nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali) e del Consiglio direttivo dell'EIEF (Einaudi Istitute for Economics and Finance).

I suoi lavori scientifici, su tematiche di politica monetaria, mercato monetario, razionamento del credito e crescita d'impresa, banche e sistemi di pagamento interbancari, sono stati pubblicati sulle principali riviste italiane e internazionali, tra cui il Giornale degli Economisti, Economic Notes, American Economic Review, Journal of Monetary Economics, Journal of Money Credit and Banking

