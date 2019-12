Notre Dame, il rettore: solo una probabilità su 2 di riuscire a salvarla Non si è ancora riusciti ad eliminare in sicurezza i ponteggi che erano presenti prima dell’incendio dell’aprile scorso. E per la prima volta da 200 anni, questo Natale non è stato possibile officiare messa nella chiesa simbolo di Parigi

Notre Dame, riprendono lavori di messa in sicurezza dopo il rogo

Uno dei simboli dell’Europa, la cattedrale parigina di Notre Dame, potrebbe essere persa per sempre. A dirlo è lo stesso rettore della cattedrale, monsignor Patrick Chauvet: «La cattedrale non è attualmente fuori pericolo, e lo sarà solo quando riusciremo ad eliminare le impalcature rimanenti. A tutt’oggi possiamo dire che c’è forse il 50% delle probabilità che si riesca a salvarla, ma c’è anche il 50% di probabilità che le impalcature collassino sulle tre volte, e quindi la struttura è ancora molto fragile».

La cattedrale, le cui prime pietre furono posate nel 1163, era in fase di ristrutturazione il 15 aprile scorso, al momento dell'incendio che ha distrutto il tetto e fatto crollare la guglia. Ed era proprio il tetto che manteneva stabile la struttura nel suo complesso; le volte sopravvissute della cattedrale sono cruciali per mantenerlo in piedi, ma sono vulnerabili.

Al momento dell’incendio, circa 50.000 tubi di ponteggio erano presenti nella parte posteriore dell'edificio, alcuni dei quali sono stati danneggiati dal fuoco. Rimuovere questi ponteggi senza causare ulteriori problemi è una delle parti più difficili dello sforzo di restauro.

Restauri al via solo nel 2021

Le impalcature vanno quindi rimosse con estrema attenzione, e questo provoca tempi lunghi prima che si possa iniziare un vero e proprio restauro. «Dobbiamo rimuovere completamente le impalcature per rendere sicuro l'edificio, quindi nel 2021 probabilmente inizieremo il restauro della cattedrale», ha infatti detto Chauvet. «Una volta rimossi i ponteggi, dobbiamo valutare lo stato della cattedrale e la quantità di pietre da rimuovere e sostituire».

Chauvet stima che ci vorranno, dalla data di rimozione dei ponteggi, altri tre anni per rendere abbastanza sicuro rientrare nella cattedrale, ma che il restauro completo richiederà ancora più tempo. Attualmente inoltre, c’è anche un’altra ragione che rende troppo pericoloso ospitare servizi religiosi all'interno di Notre Dame: l'incendio ha rilasciato tonnellate di polvere di piombo tossico. Le autorità stanno lavorando per eliminarle e valutare i relativi rischi per la salute.

Un Natale senza Notre Dame

Quindi, per la prima volta da 200 anni, quest’anno a Notre Dame non si è potuta celebrare la tradizionale messa di Natale. I fedeli sono dunque dovuti andare nella chiesa di Saint-Germain l'Auxerrois, ad alcune centinaia di metri di distanza, per assistere alla messa della vigilia.



Alla luce di quanto detto dal rettore e da diversi esperti, appaiono quindi ottimiste le dichiarazioni che fece a suo tempo il presidente francese Emmanuel Macron, che aveva detto di voler ricostruire completamente Notre Dame entro il 2024, l’anno in cui Parigi ospiterà le Olimpiadi. (f.s.)