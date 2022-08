Notte di degustazioni in Chianti

Nel territorio del Chianti, in Toscana, Meeters ha organizzato una camminata che attraversa gli antichi ruderi di San Silvestro, fino alla Via Romea Sanese dove si trova l’azienda agricola Buondonno. Terminata la visita della tenuta, cuore di produzione di uno dei vini rossi più celebri d’Italia, il Chianti Classico, sarà possibile godersi una deliziosa degustazione per poi ammirare nuovamente il cielo stellato tra le vigne. Sempre in Toscana un altro luogo bellissimo da cui ammirare le stelle è la Val D'Orcia tra colline ondulate e paesaggi armoniosi completamente al buio.

