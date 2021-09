Notte europea dei Ricercatori 2021: ecco tutti i progetti italiani finanziati

6' di lettura

La Notte dei Ricercatori (https://horizoneurope.apre.it/notte-europea-dei-ricercatori-2021/) è una manifestazione annuale promossa, dal 2005, dalla Commissione europea con uno stanziamento di oltre 15 milioni di euro, si svolge simultaneamente in 29 Paesi europei (quest'anno il 24 settembre) ed è animata da 3 scopi precisi.

Il primo obiettivo è promuovere l'eccellenza dei progetti di ricerca europei, che nel caso dell'Italia è assodata, sia a livello europeo che globale, come pure a livello congiunturale rispetto alle esigenze di R&D dettate dall'emergenza sanitaria per Covid-19.

I ricercatori italiani premiati

I ricercatori italiani premiati con gli Erc consolidator grants (i prestigiosi premi attribuiti dall'Unione europea) sono infatti la maggioranza (47 su 327 assegnati), per quanto a fronte di queste ottime prestazioni permane il problema risalente di trattenere i talenti nazionali e di attrarre gli equivalenti esteri. La preferenza per le sedi di ricerca estere risulta ad esempio dal Report 2021 di AlmaLaurea: tra i dottori di ricerca italiani nell'area di scienze della vita del 2020, infatti, il 21,7 per cento -a posteriori- preferirebbe aver seguito il percorso di studio all'estero e la percezione che gli atenei esteri rappresentino un'alternativa preferibile rispetto agli equivalenti italiani è ancora più radicata (24,3 per cento) per chi ha sperimentato un'esperienza di studio all'estero nel periodo del dottorato.

Rivalutate le sedi italiane

Tuttavia, alcuni elementi emersi durante l'emergenza sanitaria rivalutano anche le sedi italiane, ad esempio, rispetto al contributo alla ricerca in Life Sciences and Medicine (i settori che con l'avvento del Covid-19 hanno polarizzato l'impegno e le risorse scientifiche), due università italiane (Alma Mater di Bologna e Università Statale di Milano) si collocano tra le prime 100 al mondo (rispettivamente con punteggi pari a 76.1 e 75.8) nei QS World University Rankings by Subject (le statistiche che calcolano la produzione scientifica a partire dai dati contenuti nel database scientifico Scopus e forniscono un'analisi comparata delle prestazioni accademiche). In più, sempre rispetto al nucleo centrale del periodo pandemico (Maggio 2020 - Aprile 2021), l'Italia risulta al sesto posto nel mondo per numero di collaborazioni nazionali attivate, secondo il Nature index 2021.

Sensibilizzare sulla ricerca

Il secondo obiettivo della Notte dei Ricercatori è poi sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza e i benefici della ricerca e dell'innovazione e mostrarne l'impatto concreto sulla vita quotidiana dei cittadini. In proposito, nonostante il chiaro collegamento tra investimenti in R&D e Pil, l'Annuario 2020 di Observa Science in Society mostra che le opinioni dei cittadini sul ruolo della scienza sono tuttora ambivalenti soprattutto in rapporto ai valori ritenuti fondamentali e rileva anche che tra la cittadinanza permane ancora una certa insoddisfazione sull'approccio comunicativo degli esperti scientifici, come allerta Saracino in uno studio pubblicato sulla rivista Sociologia Italiana. Queste evidenze convincono ancor più della necessità di un'“apertura verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze” (ovvero la Terza missione della ricerca, introdotta dall'Anvur nella VQR 2004-2010), che è stata anche analizzata da Rubin in uno studio proprio a partire dalla Notte dei Ricercatori, da cui risulta la necessità di corroborare al rigore scientifico anche la capacità di generare stupore e curiosità nel pubblico e di sperimentare nuove forme di ingaggio per accedere ad un pubblico non specialistico.

Aumentare l’interesse per le carriere scientifiche

Il terzo obiettivo della Notte dei Ricercatori è infine aumentare l'interesse delle nuove generazioni per le carriere scientifiche e la ricerca. Un aspetto questo promosso anche dal traguardo 9.5 dell'Agenda 2030 che prefigge l'incremento considerevole, appunto entro il 2030, del numero di impiegati nel settore della ricerca per ogni milione di persone e, riguardo al quale, finora a livello globale, secondo il monitoraggio dei progressi realizzata nel Rapporto sugli Obiettivi di Sviluppo sostenibile 2021, si registra un incremento da 1.022 unità nel 2010 a 1.235 nel 2018.Sostenere questo scopo massicciamente è necessario invece sia in generale (come mostra uno studio di Cerroni e de Lillo, secondo i quali si dovrebbe soprattutto lavorare sul rendere i percorsi lavorativi nell'ambito delle Scienze coerenti con le aspettative professionali dei giovani) sia in particolare, per quanto riguarda la rappresentanza femminile, ancora minoritaria come risulta dalle rilevazioni dell'Eurostat. La raggiunta riduzione del gender gap nella ricerca, infatti, produrrebbe impatti positivi sul PIL pro-capite dell'UE, dal 2,2 al 3 per cento nel 2050, con un miglioramento fino a 820 miliardi di euro nel 2050, come illustato dall'Eige.