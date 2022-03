Notte Internazionale della Geografia 2022, alla scoperta di mappe e bandiere con “Pazzi per la geografia”

Ascolta la versione audio dell'articolo

In occasione della Notte Internazionale della Geografia - promossa da EUGEO (Association of Geographical Societies in Europe) e supportata dall’Unione Geografica Internazionale - in programma il 1° aprile 2022 e il cui coordinamento è stato affidato per l’edizione del 2022 all’Italia, Il Sole 24 Ore propone in edicola per un mese da giovedì 31 marzo il libro per bambini "Pazzi per la geografia mappe e bandiere. Disegniamo e scopriamo il mondo" con il quale i bambini dai 7 anni in su possono imparare a leggere e disegnare il mondo con la CARTOGRAFIA, e comprendere i segreti e i principi con cui sono create le bandiere. Costruire strumenti come la bussola, scoprendone l’uso, capire come leggere le coordinate spaziali, per arrivare infine a comprendere e disegnare piantine, mappe e bandiere.

Il volume sarà in edicola a € 12,90 oltre al prezzo del quotidiano.

Il libro è impreziosito da giochi e attività, coinvolgenti e stimolanti pensati in ordine di difficoltà crescente; coloratissime figure, materiali da ritagliare e istruzioni, semplici ma dettagliate, per creare strumenti funzionanti e curiosità e informazioni storiche legate al mondo della cartografia e vessillologia.