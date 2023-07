Notti di avventura nel cielo stellato delle Canarie

Avventurose ed ecosostenibili, adatte alle famiglie e romantiche al punto giusto, con una varietà di paesaggi che offrono spazi e ambienti adatti a chiunque. Stiamo parlando delle Isole Canarie, l'arcipelago spagnolo al largo delle coste africane. La vicinanza con l’Equatore, il territorio montuoso e l'altezza dei rilievi le rendono luoghi unici per l'astroturismo, il turismo legato all’osservazione del cielo, anche a occhio nudo. La Giornata Internazionale della Luna, che si celebra il 20 luglio, e lo sciame meteorico delle Perseidi (le stelle di San Lorenzo), che cade tra la fine di luglio e la metà di agosto, rappresentano – in questa stagione - le occasioni migliori per visitarle volgendo lo sguardo all'insù. Le isole principali sono facili da raggiungere con voli aerei diretti dal Centro-Nord Italia, ma anche via mare. Ecco cinque itinerari per scoprire le differenti caratteristiche.

