Notti magiche: con la staffetta d’oro la spedizione azzurra supera Roma 1960

Le “notti magiche” di Tokyo

C'è qualcosa di surreale quando all'interno dello stadio olimpico di Tokyo rimbalza la musica di “Notti magiche”. Tutto si sovrapppone come in un film che corre troppo in fretta. Ma cosa è successo questa estate? Eravamo a Londra con la Nazionale di Mancini e adesso siamo qui, a Tokyo, a festeggiare questi indemoniati che corrono più veloci dell’immaginazione. Come Pietro Mennea, come Livio Berruti alle Olimpiadi del 1960 a Roma. Già, quelle meravigliose Olimpiadi che segnarono la rinascita di un Paese uscito distrutto dalle macerie delle guerra. Ora, in un periodo forse non meno difficile, questa fantastica spedizione azzurra ha superato quei Giochi simbolo almeno nel numero delle medaglie. Adesso siamo a 38, una di più. Ma c'è ancora tempo per arrotondare.

Sono passati 61 anni, eppure questo ricordo ci fa ancora effetto. Ci commuove, ci tocca il cuore. Era un'altra Italia, sorretta dalla speranza di potercela fare. Di andare oltre. Proprio come i ragazzi delle staffetta 4x100. O come Luigi Busà che con tecnica e talento batte tutti nel Kumitè. O come Antonella Palmisano che ha conquistato l'oro nella 20 km di marcia. «Volevo un giorno perfetto per il mio trentesimo compleanno, ebbene ci sono riuscita», dice Antonella avvolgendosi nel tricolore. Una ragazza normale, che dice cose normali, anche se ha compiuto una impresa da extraterreste.

Ma adesso il centro della scena è tutto per i 4 ragazzi della staffetta. Se lo meritano. Ancora non credono a quello che si sono inventati. «Prima di entrare in pista ci siamo promessi di vincere l'oro», dice Marcell Jacobs, il faro più splendente del quartetto. «E così è stato. Siamo sul tetto del mondo. Ringrazio tutti gli italiani che ci hanno spinto. Sono felice. Ma quando sarà tutto finito, ricomincerò a piangere, da solo nella mia camera». Si ride, si piange, ci si abbraccia e si ricomincia a sognare. A furia di fare bei sogni forse ci siamo svegliati.