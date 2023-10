Notti della moda, torna il progetto che apre le scuole in 30 città

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Istituti tecnici e professionali che formano i futuri talenti del settore moda aperti oltre l’orario “classico” per accogliere i potenziali iscritti e le loro famiglie. Tra ottobre e dicembre 2023 torna la quinta edizione del progetto “Notti della moda” organizzato dalla Rete Tam, rete degli istituti tecnici del settore tessile-moda nata nel 2019, e dal Comitato Education di Confindustria Moda proprio per accrescere l’interesse verso un sistema che, in Italia, realizza oltre 100miliardi di euro di ricavi e nei prossimi anni vedrà più di 340mila posizioni aperte nell’area tecnico- manifatturiera.

«Torniamo con un’edizione estesa di questo progetto, che per agevolare la partecipazione delle scuole va oltre la singola data e si estende a quasi due mesi, per dare ai ragazzi, alle loro famiglie ma anche ai cittadini la possibilità di vedere il lavoro fatto da insegnanti e studenti», ha spiegato Roberto Peverelli, direttore della Rete Tam. L’obiettivo è quello di stimolare ulteriormente il processo di cambiamento culturale: «Ad oggi è ancora difficile che la formazione tecnica venga riconosciuta come una grande possibilità di formazione generale e complessiva della persona, quale invece è. La maggior parte dei nostri studenti, per esempio, conclusa la scuola si iscrive all’università».

Loading...

Al momento sono più di 30 le città in cui sono state programmate le Notti della Moda tra cui Biella, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catania, Como, Forlì, Ferrara, Modena, Roma, Napoli, Prato, Salerno, Sassari, Torino. «C’è grande partecipazione in tutta Italia – spiega Peverelli – e ogni scuola è espressione delle specificità del territorio in cui si trova. La Rete Tam sta lavorando per mettere a disposizione delle scuole che si trovano nei distretti meno dinamici, dove ci sono anche meno aziende con le quali stringere rapporti, occasioni di formazione nelle quali fare esperienza delle filiere produttive più ricche».