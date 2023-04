Notti sotto le stelle con musica, teatro e danza

Maria João Pires, portoghese, considerata una delle più grandi pianiste contemporanee, si esibirà a Brescia, sul palco del Teatro Grande, il 14 aprile: è solo uno dei tanti appuntamenti in programma nei prossimi mesi per quanto riguarda il palinsesto musicale di Brescia Bergamo Capitale della Cultura 2023, che ha già visto andare in scena i rispettivi appuntamenti dedicati al Jazz.

Dal 9 al 10 giugno prossimo, invece, la Festa dell'Opera (evento gratuito) vedrà coinvolti più di 250 artisti in oltre cinquanta location bresciane e sempre nella città della Leonessa arriveranno la Youth Symphony Orchestra of Ukraine (il 21 settembre), progetto musicale unico che riunisce giovani musicisti ucraini dai 12 ai 22 anni, e la Batsheva Dance Company, una delle compagnie di danza contemporanea più famose al mondo, in calendario il 23 ottobre al Teatro Grande. A Bergamo la data da segnare in rosso sul calendario è invece il 3 giugno, quando andrà in scena la Donizetti Night, che trasformerà per una notte il centro città in un grande palcoscenico musicale: dal pomeriggio a notte fonda palazzi, atri, piazze e monumenti si animeranno grazie a un centinaio fra concerti, spettacoli, proiezioni e momenti teatrali dedicati al grande compositore con più di 500 artisti all'opera.