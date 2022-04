Nouvelle Vague francesce: cinque designer reinterpretano lo stile parigino

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Parigi sta succedendo qualcosa di nuovo. Anzi bisognerebbe dire di antico, visto che si parla di moda e la città ne è una delle capitali indiscusse (e bisogna ringraziare Luigi XIV). Firme storiche come Alaïa, Courrèges, Mugler, Patou, Schiaparelli, si stanno reinventando. Arriva aria nuova negli antichi palazzi. La storia è ovunque, come una specie di ossessione: perfino entrando da Starbucks si trovano preziose boiserie del XVIII secolo. È una città che, quando si tratta di moda contemporanea, sa molto bene come infondere nuova linfa alla tradizione; è già successo nel 1983, quando Karl Lagerfeld lo fece per Maison Chanel.

La rilettura di oggi ha una cifra differente. Sono cinque i nomi – Pieter Mulier per Alaïa, Nicolas Di Felice per Courrèges, Casey Cadwallader per Mugler, Guillaume Henry per Patou e Daniel Roseberry per Schiaparelli – ad aver attirato l'attenzione con approcci molto diversi tra loro ma che, combinati, delineano uno stile parigino lontano anni luce dai vecchi schemi. Non c'è un fil rouge estetico che lega le maison e i loro stilisti: non si può conciliare il lezioso taffetà e le balze del nuovo Patou con l'affilato minimalismo anni Sessanta di Courrèges, e neppure con la sensualità esplicita di Mugler. Però contesto e approccio sono simili. I direttori creativi sono quasi tutti saliti alla ribalta durante la pandemia, alcuni si erano già insediati prima, mentre il lavoro di altri – come Mulier (nominato nel febbraio 2021) e Di Felice (settembre 2020) – si è svolto interamente con le restrizioni del Covid-19. Per attirare fan e clienti, le creazioni hanno dovuto comunicare qualcosa di diverso e farlo in modo diverso.

Casey Cadwallader, nato 42 anni fa nel New Hampshire e dal 2017 direttore creativo di Mugler, ha ottenuto un grande successo con capi di complessa ingegneria: body fascianti in nylon che alternano opacità e trasparenze, come quelli indossati da Beyoncé su una celebre copertina di British Vogue e da molte altre pop star. Cadwallader attinge all'heritage del fondatore della maison, il couturier Manfred Thierry Mugler, morto lo scorso gennaio. La fama per lui era arrivata tra gli anni Ottanta e Novanta, con capi audaci che combinavano futurismo e glamour “old style”, e grazie alla sua famosissima fragranza Angel (1992). Oggi Mugler propone pezzi come jeans costruiti con inserti di denim (che indossa lo stesso Cadwallader) o stivali che si arrampicano sulle cosce e combinano calzetteria e tacchi vertiginosi, frutto della nuova collaborazione con Jimmy Choo. «Credo che, in questo momento, tutti abbiano voglia di qualcosa di unico», spiega Cadwallader, sintetizzando l'appeal speciale di ognuno di questi marchi. «Ogni maison deve concentrarsi su ciò che la rende diversa e allontanarsi dalle zone grigie, perché ci sono così tanti brand, e c'è così tanto Instagram, che bisogna davvero saper cristallizzare ciò che un marchio ha di speciale». Pausa. «E farlo meglio di chiunque altro».

Casey Cadwallader, direttore creativo di Mugler, insieme alla modella e amica Cyrielle Lalande, che indossa un trench in pelle, un corsetto stretch (2.500 €) e pantaloni aspirale in vernice (700 €), tutto MUGLER. I sandali sono della collaborazione MUGLER x JIMMY CHOO (1.495 €). Foto Tom de Peyret.

Il concetto di unicità si estende anche ai casting di Cadwallader e, ultimamente, ai video con cui ha presentato le sue collezioni – con modelli e testimonial non binari, incluse le attrici Hunter Schafer (Euphoria) e Dominique Jackson (Pose). «Esplorare che cosa voglia dire la parola sexy oggi è al centro del mio lavoro», dice. «Credo che Mugler sia sempre stato sinonimo di corporeità, della capacità di proiettare una certa immagine. Mugler è stato un brand che ha rappresentato la cultura in cui era nato, cioè un'epoca in cui tutto ruotava intorno al ruolo seduttivo della donna. Oggi, invece, al centro c'è un forte senso di sé e di empowerment. La definizione di ciò che è sexy è molto più aperta, dinamica e inclusiva di quanto non lo fosse negli anni Novanta. Non conta l'età, l'altezza o il tipo di corporatura».