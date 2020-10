Novara, futuro nella logistica con il polo di Agognate

L’ultima variante approvata dal comune per l’area in questione risale a metà settembre ed è quella che, tra le altre cose, ha portato l’altezza dell’intero edificio in costruzione a 25 metri (prima questa altezza riguardava solo una parte della struttura). Ai lavori in corso partecipa un centinaio di imprese che fanno riferimento al general contractor Engineering 2K; 200 le persone impiegate attualmente.

Una parte importante dell’intera operazione «è quella relativa alle opere di urbanizzazione e di compensazione» sottolinea Roberto Cagnoni. Oltre ai parcheggi e all’accesso diretto al casello dell’autostrada sono previsti diversi interventi «per un valore di 3,5 milioni di euro che comprendono piste ciclabili, fermata per gli autobus di linea, recupero di due fontanili, attraversamenti protetti per la fauna selvatica, 20mila mq di verde pubblico, un’area piantumata con 11mila alberi e un’altra area boschiva di 3,5 ettari» ricorda il progettista.

Una volta operativo il polo logistico occupera almeno 1.500 persone, che aumenteranno in coincidenza con i picchi di produzione stagionali. Anche per questo Vailog ha deciso di recente di investire un ulteriore milione di euro per costruire una stazione sulla linea ferroviaria locale che collega Novara a Biella, per agevolare gli spostamenti dei lavoratori. L’obiettivo, compatibilmente con il complesso iter che coinvolge Rfi, è di ultimare l’opera in tempo per l’apertura del sito.