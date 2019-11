Novara illumina il mondo con lo stoppino green

Da sinistra, il fondatore Aurelio Zelandi, la figlia Donatella e il marito Alberto Ciocca

Intanto Donatella studia, si laurea a pieni voti in economia aziendale e «verso la fine degli anni ’80» affianca il padre nell’attività che nel frattempo si è trasferita da Novara città a San Pietro Mosezzo. Poco tempo dopo il trasloco un altro passo avanti: «Mio padre rileva l’attività di un concorrente e io inizio a guardare ai mercati esteri come strategia di crescita».

Una scelta, questa, non così frequente e neppure scontata nel panorama delle piccole aziende, ma che si rivela lungimirante: «Da anni - spiega Donatella Zelandi - assistiamo alla riduzione del segmento religioso e devozionale che era il principale sbocco. La società cambia, c’è meno attenzione alle tradizioni, alle ricorrenze. Così il mercato interno si riduce».

Le conseguenze si fanno sentire: in passato Novara contava tre cererie, oggi ne è rimasta una sola. E anche nel resto d’Italia le cose non vanno meglio: la filiera delle candele è quasi scomparsa a differenza di quanto accaduto in Germania, Francia e Nord Europa. «Due anni fa è stata sciolta anche l’associazione di categoria che ci rappresentava: restavamo solo noi, due cererie e un’azienda di produzione di paraffina. Ci consideriamo come dei panda», dice la manager.

Oggi almeno il 50% degli 1,2 milioni di euro di fatturato dipende dall’export. La quota maggiore è legata agli Stati Uniti «che valgono tra il 20 e il 30% del totale, all’Europa è destinato circa il 10% della produzione, l’8% va in India. La quota rimanente riguarda mercati minori, compresa la Russia, le cui potenzialità sono frenate dalle sanzioni commerciali», chiarisce Donatella Zelandi.

Gli stoppini novaresi illuminano le zucche di Halloween negli Usa, bruciano sulle candele della regina Elisabetta d’Inghilterra, fanno brillare le lanterne utilizzate per particolari ricorrenze in Oriente e alle Hawaii. Entrare in questi mercati, così come conquistarne di nuovi non è semplice, le realtà sono diverse e complesse.