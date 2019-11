Novartis pronta ad acquisire The Medicines per 7 miliardi di dollari Il colosso farmaceutico svizzero vuole mantenere la sua posizione nel settore delle cure per il cuore e contrastare la sfida dei farmaci generi.

Novartis vuole far sua The Medicines. Il colosso svizzero della farmaceutica, che vanta una capitalizzazione di circa 200 miliardi di dollari, secondo il Wsj è pronto ad acquisire per circa 7 miliardi la società biotech attiva nelle cure anti-colesterolo.



L’operazione, in particolare, dovrebbe prevede il pagamento di 85 dollari per ogni azione di The Medecines. L’annuncio del “deal” è previsto proprio in questo week end. Sia Novartis che The Medecines hanno declinato ogni commento sull’affare.



Ciò detto, la finalità dell’operazione è quella di consentire alla casa farmaceutica svizzera, da un lato, di contrastare la sfida dei produttori di medicine generiche nel settore; e, dall’altro, di rafforzare la sua posizione nell’importante comparto delle cure per il cuore.



A ben vedere Novartis ha sempre avuto rilevanti prodotti nel settore cardiovascolare. E tuttavia ha perso terreno quando è scaduto il brevetto del suo block buster Diovan, le cui vendite hanno raggiunto 6 miliardi di dollari l’anno. Anche per questo Novartis punta sull’M&A. Una strategia finalizzata a fare shopping di promettenti molecole che, una volta approvate dalle autorithy sanitarie, diventeranno (o dovrebbero diventare) a loro volta i nuovi block buster.