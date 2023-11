Novartis punta sull’Italia: oltre 350 milioni di investimenti da qui al 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oltre 350 milioni di investimenti da qui al 2025. Novartis punta sull’Italia con un’iniezione di liquidità destinata a rafforzare le linee produttive e sviluppare farmaci innovativi in cinque aree terapeutiche: cardiovascolare, immunologia, neuroscienze, tumori solidi ed ematologia. Il riposizionamento è una scelta conseguente allo scorporo di Sandoz e coinvolgerà i poli di Torre Annunziata e di Ivrea oltre ai laboratori di ricerca e sviluppo ai quali saranno dedicati almeno 60 milioni all’anno nel triennio.

«È un investimento sulle competenze italiane – spiega Valentino Confalone, Country President Novartis Italia – in grado di trovare soluzioni rapide a questioni complesse garantendo un’elevata qualità del prodotto e la continuità produttiva. Doti che si riscontrano anche nei centri di ricerca e nelle università e che hanno fatto dell’Italia il primo esportatore di prodotti farmaceutici».

I piani in Campania e Piemonte

La strategia prevede investimenti sul sito di Torre Annunziata per 62 milioni entro il 2025: qui si produce uno dei farmaci più innovativi di Novartis per lo scompenso cardiaco che raggiunge i principali mercati internazionali come Stati Uniti, Corea, Cina e, ovviamente, Europa. Lo stabilimento è in grado di produrre 140 milioni di confezioni in un anno, per 15 differenti tipologie di farmaco, destinate a 118 Paesi.

«L’espansione – continua Confalone – avrà un impatto positivo sulla produzione e sulla crescita dei volumi, con una stima che per il 2024 si attesta sugli 8,1 miliardi di compresse ed un obiettivo 2025 che prevede di raggiungere i 10 miliardi di compresse estendendo la produzione a nuovi farmaci».

Inoltre, è prevista l’assunzione di 100 nuovi dipendenti, molti dei quali già in formazione per gestire le future linee produttive. A Colleretto Giacosa, in Piemonte, sono previsti investimenti di 84 milioni, in 3 anni, per potenziare la ricerca e la produzione di terapie oncologiche innovative a base di radiofarmaci.