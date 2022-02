Novavax, il 21 febbraio scattano le consegne dalla Ue, poi prenotazioni in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

All’inizio le prime 3,6 milioni di dosi sarebbero dovute essere consegnate, secondo le indicazioni fornite a suo tempo dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a fine gennaio, «con oltre 3 milioni di dosi». Poi si è parlato dei primi dieci giorni di febbraio. Ora arriva una data “ufficiale”: il 21 febbraio.

Ue, prime consegne vaccino Novavax attese dal 21 febbraio

«Ci attendiamo che le prime consegne del vaccino Novavax ai Paesi membri dell’Ue arrivino nella settimana che inizia il 21 febbraio», ha infatti chiarito nel corso del briefing quotidiano, rispondendo ad una domanda sulla tempistica della consegna del vaccino dell’azienda Usa, un portavoce della Commissione Ue. Il che significa che già nell’ultima settimana del mese potrebbero scattare le prenotazioni.

Slittamenti su slittamenti

È una ridda di slittamenti dunque quella che caratterizza Novavax, il cosiddetto vaccino degli “scettici” - o no vax - per il suo essere basato su vecchie tecniche, diverse da quelle vettoriali e a base mRna utilizzate finora per i sieri anti-Covid come Pfizer-BioNTech e Moderna.

Per i no vax over 50 si avvicina la scadenza del 15 febbraio

E in coloro che ci facevano affidamento, i più timorosi che non si sono ancora sottoposti alla puntura, l’attesa cresce con il passare dei giorni. Anche perché il 15 febbraio, ovvero il giorno in cui i no vax over 50 saranno sospesi dal lavoro, è oramai alle porte. E per quelli che puntavano tutto su Novavax potrebbe non avere altra scelta che ricorrere ai vaccini allo stato attuale in circolazione.

Lazio pronto già a fine gennaio

I continui slittamenti scombussolano i piani delle regioni. Già a fine gennaio, ad esempio, il Lazio ha comunicato di essere pronto per il vaccino proteico: sarà somministrato in 15 hub in tutta la Regione di cui sette nella Capitale. Le dosi di Novavax saranno riservate solo per le prime somministrazioni degli over 18. Il richiamo verrà effettuato dopo 21 giorni.