Novavax, entro fine settimana un milione di dosi in Italia: ecco chi lo può fare e chi no

Dopo slittamenti e “false partenze”, quella che si apre dovrebbe essere, stando alle ultime indicazioni fornite dalla commissione europea e dal direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini, la settimana del vaccino proteico anti Covid Novavax. «Per la fine di questa settimana arriverà il vaccino Novavax» ha confermato nelle ultime ore il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in occasione di una visita all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. «Ne riceveremo poco più di un milione di dosi che saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome - ha aggiunto -. Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Per cui ci sarà possibilità anche di utilizzo di questo ulteriore vaccino». Nei giorno scorsi Magrini aveva detto che giovedì 24 febbraio sarebbero giunte in Italia le prime dosi.

Nel Lazio dal 24 febbraio al via prenotazioni per Novavax

E una conferma arriva dal Lazio. Da quel giorno, infatti, nella regione sarà possibile prenotare Novavax sia per la prima che per la seconda dose, prevista quest’ultima a distanza di tre settimane.

Il vaccino che “piace” ai no vax

È il vaccino che “piace” ai No Vax, in quanto sfrutta la tecnica delle proteine ricombinanti, in uso da tempo contro malattie come pertosse, epatite, meningite, herpes zoster e altre infezioni di carattere virale (diverso dalla tecnologia a Rna utilizzata da Pfizer e Moderna). Il suo uso è stato approvato nella seduta della Commissione tecnico consultiva dell’Aifa lo scorso 22 dicembre per tutti coloro che hanno dai 18 anni in poi (per le somministrazioni delle prime dosi e dunque non per i richiami). Ha il vantaggio di poter essere conservato in normali frigoriferi.

Chi lo può fare

In particolare, il vaccino può essere somministrato a i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni. La vaccinazione prevede un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l'una dall'altra. I dati disponibili, ha messo in evidenza l’Aifa al momento del via libera a Novavax, hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia Covid-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale.

Il via libera alla quarta dose per le persone fragili (ma solo di vaccini mRNA)

Intanto domenica 20 febbraio, una circolare firmata dal Dg Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha raccomandato la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA (e quindi non Novavax, quando sarà disponibile), come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario articolato su tre dosi (ciclo primario standard più dose addizionale) purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla dose addizionale. Nel Lazio le somministrazioni della quarta dose per i soggetti immunodepressi partiranno il 1 marzo.