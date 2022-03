Novavax, dopo la Lombardia via anche in molte Regioni. Ecco dove

Ascolta la versione audio dell'articolo

È partita anche se a macchia di leopardo sul territorio la somministrazione del vaccino Nuvaxovid dell’azienda Novavax. Alla Lombardia seguita nel primo giorno a ruota da Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto si aggiungono oggi Calabria, Lazio, Liguria, Valle D’Aosta, Umbria e Campania. Dall’avvio delle somministrazioni si attende una ripresa del ritmo delle nuove vaccinazioni.

Di cosa si tratta

Si tratta dell’ultimo arrivato dopo Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson. Il vaccino di Novavax, il cui impiego in Italia è stato autorizzato nel dicembre scorso, utilizza proteine ricombinanti ed è diverso rispetto a quelli mRNA (Pfizer-BioNTech e Moderna) e anche rispetto a quelli a vettore virale (Astrazeneca a Johnson&Johnson). Il Nuvaxovid usa le proteine dell’agente patogeno (antigeni) per stimolare il sistema immunitario. La tecnica è in uso da qualche decennio, su altre malattie, e ha permesso di produrre vaccini contro la meningite, l’epatite b e il papillomavirus.

La sperimentazione ha coinvolto in totale oltre 45.000 persone, dimostrando un’efficacia dell’89,7%.

Due le dosi

Essendo molto più simile a quelli tradizionali rispetto a quelli mRNA, potrebbe dunque convincere anche le persone che finora hanno deciso di non vaccinarsi. Il nuovo strumento di contrasto alla diffusione del Covid-19 potrà essere usato su tutti i soggetti, a partire dai 18 anni di età, che non si siano ancora accostati ad alcun tipo di vaccino. Ed è previsto un ciclo di due dosi da inoculare a distanza di 21 giorni l’una dall’altra.

Lombardia apripista

In Lombardia, regione battistrada dove la struttura commissariale per l’emergenza Covid-19 ha già consegnato 174 mila dosi, all’apertura dei 16 centri vaccinali provvisti del nuovo vaccino, si contavano già 276 adesioni, di cui ben due terzi (189) ultracinquantenni. In questa regione, Novavax non si potrà scegliere ma sarà destinato a tutte le prime dosi over 18, riservando il 50% delle scorte per le seconde dosi dello stesso vaccino.

Liguria, 360 prenotazioni in 6 ore

Nel Lazio saranno disponibili circa 5mila dosi al giorno. Gli hub dedicati al nuovo vaccino, secondo quanto si è appreso, saranno 22 in tutto il territorio regionale. In Liguria da mezzogiorno di lunedì 28 le prenotazioni per la somministrazione della prima dose del vaccino proteico Novavax sono state 360 in sei ore. «Mi auguro che questo vaccino possa finalmente convincere i liguri che ancora non si sono vaccinati, ricordando che in ogni caso oltre il 90% dei nostri concittadini è già stato vaccinato con almeno una dose», ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sull’avvio delle prenotazioni del nuovo vaccino consegnato nelle Asl del territorio.