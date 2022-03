Novavax, ora si studia il booster e la dose per gli adolescenti

2' di lettura

Una terza dose e l’estensione d’uso anche sotto i 18 anni d’età, negli adolescenti tra 12 e 17 anni. L’Agenzia europea del farmaco (Ema) si appresta ad approfondire il potenziale allargamento nell’impiego del vaccino di Novavax, il primo proteico autorizzato in Europa. «Per supportare» eventualmente queste indicazioni, «discuteremo gli ultimi risultati degli studi clinici con l’azienda», ha annunciato Marco Cavaleri, responsabile vaccini e prodotti terapeutici Covid-19 dell’Ema, durante il periodico aggiornamento per la stampa.

Contro Omicron risposta simile a vaccini mRNA

I dati preliminari mostrano che la risposta immunitaria del Nuvaxovid «dopo la vaccinazione primaria neutralizza Omicron, anche se con efficacia inferiore rispetto ad altre varianti di Covid», una prestazione comunque «simile a quanto visto con i vaccini mRNA». In un’analisi estesa dello studio di fase 3 condotto nel Regno Unito il vaccino anti-Covid di Novavax, per il quale sono iniziate le somministrazioni anche in Italia, ha mantenuto un alto livello di efficacia per un periodo di sorveglianza di 6 mesi . Le nuove informazioni - spiega Novavax - arrivano dall’esame finale del trial di fase 3 pubblicato sul New England Journal of Medicine nel giugno scorso, i cui risultati sono stati utilizzati dalla società per le richieste di via libera sottoposte alle autorità regolatorie internazionali. Il dato di efficacia pubblicato sul «Nejm» risultava dell’89,7% su un periodo di sorveglianza di 3 mesi. Ora, dall’analisi estesa a 6 mesi (10 novembre 2020-maggio 2021) emerge che «NVX-CoV2373 ha continuato a mostrare un profilo di sicurezza rassicurante, con eventi avversi bilanciati tra i gruppi vaccino e placebo. Lo studio ha mostrato inoltre una protezione continua, con un’efficacia complessiva del vaccino dell’82,7% e del 100% contro la malattia grave, in linea con l’analisi iniziale».

Gimbe, 3.382 dosi somministrate in due giorni

Nella settimana 23 febbraio-1° marzo sono state consegnate le prime 1.023.000 dosi del vaccino Novavax, le cui somministrazioni sono iniziate il 28 febbraio per un complessido di 3.382 somministrazioni nei primi due giorni. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe.

A Roma dal 7 marzo arriva in farmacia

Da lunedì 7 marzo al via le somministrazioni di Novavax nelle farmacie di Roma e del Lazio. Per il momento, è prevista una fornitura di circa 2mila dosi settimanali per le farmacie di tutta la Regione (ogni singola farmacia riceverà 10 dosi settimanali). Può procedere con la prenotazione chiunque abbia un’età pari o superiore a 18 anni e non si sia ancora vaccinato contro il Covid. La somministrazione della seconda dose dovrà essere effettuata a distanza di tre settimane dalla prima. Il sistema del portale, contestualmente alla prenotazione della prima dose, fisserà in automatico l’appuntamento per la seconda. Le persone assistite dal Servizio sanitario regionale del Lazio che vogliono prenotare il vaccino devono: avere a disposizione la propria tessera sanitaria (in corso di validità) per comunicare il codice fiscale e le ultime 8 cifre del codice numerico TEAM posto sul retro della tessera; scegliere nell’elenco la farmacia dove intendono ricevere il vaccino; selezionare il giorno e lasciare il proprio numero di telefono. Sarà la farmacia scelta poi a chiamare per fissare l’orario dell’appuntamento.