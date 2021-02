Novavision Group lancia Novabee, la newco dedicata alla cura del cliente Il gruppo con sede a Misinto costituisce una srl partecipata che seguirà la commercializzazione dei prodotti e l’assistenza ai committenti

Con una partecipazione importante di Novavision Group, azienda italiana di riferimento nel settore delle apparecchiature biomedicali con sede a Misinto, nasce Novabee srl, la nuova società con competenze in ambito commerciale che ha come obiettivo primario l’ampliamento e lo sviluppo proprio dei prodotti di Novavision Group sul territorio nazionale. Novavision continuerà con la propria attività alla progettazione e produzione di macchinari, mentre Novabee si dedicherà al loro posizionamento e ad adottare strategie di vendita anche per valorizzarne l’innovazione tecnologica.

«Novavision Group ha sempre creduto molto nelle potenzialità del mercato italiano», commenta Danilo Crapelli, ceo di Novavision Group spa, «per cui ci siamo resi conto che era necessaria un’azione più dedicata alla cura del cliente che fosse rispettosa delle nostre strategie ma più attenta a porre il cliente sempre al centro». Gli fa eco Giuseppe Rollino, ceo di Novabee: «Siamo estremamente felici della scelta.

La nostra idea è quella di introdurre significative novità nella distribuzione sul mercato italiano, dando spazio a nuove modalità di offerta che riflettano meglio l’evoluzione dei nostri clienti e dei tempi che viviamo. Parallelamente, siamo certi di poter aumentare la nostra presenza nell’ambito dell’offerta clinico-medicale, estetica e del wellness. Siamo convinti dell’incredibile potenziale di questi mercati per i prossimi mesi e, grazie alla tecnologia totalmente made in Italy della Novavision di poter acquisire rapidamente una posizione di riferimento per la clientela».

La neonata società Novabee si avvale di professionisti provenienti dal mondo farmaceutico e para-farmaceutico, dal marketing, dall’e-commerce con esperienze nella gestione di reti commerciali, che si pongono l’obiettivo di mettere a fattore comune le conoscenze sviluppate nei rispettivi ambiti di competenza per ampliare il mercato attraverso un potenziamento della gamma e dei servizi.Il progetto prevede un potenziamento dell’offerta attuale attraverso servizi più completi e articolati sui prodotti, partendo dall’analisi di un’esigenza della clientela, interessata ai dispositivi Novavision, ma anche alla ricerca di un partner che garantisca assistenza a più livelli.

