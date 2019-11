Nove morti al giorno in Italia per incidenti stradali. Le province più pericolose I dati Aci dicono che in tutto nel 2018 le vittime sono state 3.334. I feriti, poco meno di 250 mila. Complessivamente sono avvenuti 172.553 incidenti con lesioni a persone di Andrea Ferro

Un incidente stradale in un’immagine d’archivio - Ansa / Massimo Percossi

3' di lettura

Ogni giorno in Italia 9 persone muoiono in seguito ad incidenti stradali e altre 665 rimangono ferite. In tutto nel 2018 le vittime sono state 3.334. I feriti, poco meno di 250 mila. Complessivamente sono avvenuti 172.553 incidenti con lesioni a persone.

Rispetto al 2017 il numero delle vittime è tornato a diminuire (-1,3%) dopo l’aumento registrato l’anno precedente. Tra i morti sale il numero dei pedoni (+2%) e soprattutto dei ciclomotoristi (+17,4%). Un dato che deve far riflettere: tra le vittime sono sempre di più i giovani, tra i 19 e i 24 sono aumentati del 25,4%. Le cronache degli ultimi mesi confermano, purtroppo, questa tendenza.

Le dinamiche, le cifre, le cause e le graduatorie a livello nazionale relative agli incidenti sono state approfondite nella trasmissione I viaggi di Radio24.

Incremento maggiore a Genova, Bari e Brescia

Secondo le statistiche elaborate a livello locale dall’Aci, Genova (in seguito alla tragedia del Ponte Morandi), poi Bari e Brescia sono le province dove si è registrato l’aumento più alto dei morti della strada. Modena, Foggia, Cuneo e Trento quelle invece dove il numero è sceso in maniera più significativa.

Complessivamente rispetto al 2010 (quando si contarono circa 4 mila morti), il calo è stato del 19%, ben lontano da quel 50% posto come obiettivo per il 2020 dall’Unione Europea. Obiettivo che in alcune province del Centro-Sud, però è stato raggiunto.