Nove25, via alla Fase 3 con l’apertura di un nuovo negozio a Milano

Da Pavia alla Cina: le altre aperture del 2020

Quello di Milano non è l’unico negozio Nove25 che aprirà nel 2020: «A luglio apriremo a Pavia il nostro 12esimo negozio, mentre in autunno dovremmo aprire 5 negozi in Cina con un partner. Le trattative, già in corso, erano state congelate a gennaio per via del Covid-19 , ma ora abbiamo ripreso. Abbiamo anche un nuovo negozio a Ibiza, ma in questo caso si tratta di una relocation».

A sostenere gli animi ( e i conti, in parte) nei due mesi di inattività delle boutique è stato l’e-commerce: «Marzo e aprile, se confrontati con gli stessi mesi del 2019, hanno fatto segnare un +200% in termini di vendite. E questo ci ha dato soprattutto fiducia in un momento che, da imprenditore, non posso che definire duro». Gli investimenti nelle tecnologie digitali continueranno: «Anche in negozio saranno disponibili iPad - chiosa il fondatore - sui quali configurare il proprio gioiello personalizzato, da ordinare e poi ricevere a casa o in store».

