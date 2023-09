Novella Calligaris a 68 anni attraversa a nuoto lo Stretto di Messina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante le correnti la campionessa olimpica Novella Calligaris a 68 anni ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina. L’ennesima impresa condotta fra Scilla e Cariddi. «Non era una gara. Ci siamo solo divertiti». Novella Calligaris, ha commentato così, al suo arrivo sulla costa calabrese dello Stretto, la traversata compiuta nel giorno del 50/o anniversario del suo record del mondo sugli 800 stile libero. Novella è giunta sulla spiaggia di Porticello per celebrare anche il 75mo anniversario dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia di cui è presidente. «Invece di festeggiare il mio primato di 50 anni fa in modo normale - ha detto Novella Calligaris - ho pensato di dedicare questa sfida agli ’Azzurri d’Italia’ perché la storia degli olimpionici azzurri è anche storia d’Italia. E questa sfida è il mio regalo agli azzurri di tutti gli sport e di tutte le epoche che hanno onorato l’Italia».

La campionessa olimpionica Novella Calligaris all'arrivo della traversata a nuoto dello Stretto di Messina. 9 settembre 2023. (Ansa/Carmelo Imbesi)

La corrente l’ha portata un po’ più a Nord del punto di approdo previsto

La corrente montante dello Stretto l’ha portata molto più a nord del punto di approdo inizialmente previsto. «Il tempo? Non lo so ma non importa. Ci siamo fermati, abbiamo riso, abbiamo scherzato. Non era una competizione. Ma va bene lo stesso», ha detto Calligaris che ha dedicato la traversata al fratello Mauro, ai genitori e al suo allenatore Bubi Dennerlein. «Sono stata aiutata da qualcuno lassù. Secondo me, mio fratello, che avrà detto, “la solita stakanovista”, e Bubi, “gli mancava giusto questa della traversata”. E mia madre che avrebbe detto “la solita”».

Non era una competizione

Le correnti, ha raccontato la campionessa olimpica, «le abbiamo tutte scansate. Del tempo che ho impiegato. Non lo so ancora. Ma non importa - risponde tra gli applausi e i complimenti di chi la seguita in barca e l’ha accolta al suo arrivo in Calabria - Ci siamo fermati, abbiamo riso, abbiamo scherzato. Non era una competizione».

Un concorso fotografico: scatti sulla maglia azzurra

Novella Calligaris ha anche annunciato l’apertura di un bando per un concorso fotografico che avrà come simbolo la maglia azzurra. «Sarà - ha detto - un concorso aperto a tutti. Chiediamo ai partecipanti di fotografare una maglia azzurra, con qualunque soggetto, di qualunque sport. Le migliori 40 foto, scelte da una commissione composta da rappresentanti istituzionali, atleti e fotografi, entreranno a far parte di una mostra che girerà tutta Italia. Partiremo dalla Sala Zuccari del Senato».