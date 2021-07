Novelli Icaro sulle vette del Lazio dalla rampa di Rocca Massima sui monti Lepini

Quanti record per la ziplane di Rocca Massima in provincia di Latina. Imbragati a un cavo d'acciaio sorretto da due piloni, per una lunghezza di 2.225 metri, sospeso a un'altezza massima di 310 metri dal suolo, si tiene una velocità media di 110 km/h ma si arriva anche a 172 km/h. Come novelli Icaro si ammira il panorama dei Monti Lepini, i borghi che si fanno piccoli, le loro chiese diventare minuscole. Sulle vette del Lazio, si provano brividi incredibili.

